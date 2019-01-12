Россия продает уголь из ОРДЛО на сотни миллионов долларов, – Черныш

За последнее время существенно выросла перевалка антрацита через российские порты на Азовском море. По оценке, Россия каждый год вывозит из ОРДЛО около трех миллионов тонн антрацита.

Россия ежегодно незаконно вывозит из оккупированного Донбасса 2,8 миллиона тонн антрацитового угля, стоимость которого в пересчете составляет 288 млн долларов, заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

«В РФ пытаются найти источники, как поддерживать оккупационные администрации и оккупированные территории. … Берут украинский уголь, украинский газ на шельфе Черного моря и используют его для поддержки режима оккупации. С оккупированного Донбасса РФ ежегодно незаконно вывозит 2,8 млн.тонн антрацитового угля, его стоимость в пересчете составляет 288 млн долларов», – заявил Черныш.

Он добавил, что известны и схемы вывоза незаконно добытого угля с части оккупированного Донбасса в порты разных стран.

«Ряд факторов подтверждают, что через порты России вывозится уголь, незаконно добытый и доставленный с оккупированного Донбасса. Например, порт «Азов» Ростовской области, из которого вышло судно с углем, затонувшее у берегов Турции, за последние годы увеличил перевалку угля на 50%. Похожая ситуация и в соседних портах России», – отметил Черныш.

МинТОТ