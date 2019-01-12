Россия проводит в оккупированном Крыму военные учения с артиллерийскими стрельбами

В учениях принимают участие несколько сотен военнослужащих и десятков единиц техники, включая тяжелые самоходные артиллерийские.

В оккупированном Крыму Россия начала учения артиллерийских подразделений Черноморского флота, в которых принимают участие более 300 военнослужащих и 20 единиц техники, сообщается на сайте Минобороны России.

«Экипажи самоходных артиллерийских установок, расчеты гаубичной артиллерии и минометных подразделений отрабатывают действия по подготовке артиллерийских установок к бою и стрельбе, составляют нормативы по инженерному оборудованию, маскировки и изменению огневых позиций», – говорится в сообщении.

В российском ведомстве заявили, что во время тренировок задействовали расчеты беспилотных летательных аппаратов, которые «совершенствуют свои навыки по выявлению целей и корректировки огня».

Также в рамках учений оккупанты провели тренировку по оказанию помощи аварийному кораблю, а летчики Черноморского флота выполнили полеты в сложных погодных условиях в районе Крыма.

Всего в российских учениях принимают участие более 300 военнослужащих и более 20 единиц техники, в том числе самоходные артиллерийские установки «Нона-С», самоходные гаубицы «Гвоздика», а также минометы «Поднос» и «Сани», заключили в пресс-службе российского ведомства.

Напомним, в прошлый раз Россия проводила в Крыму военные учения в декабре 2018 года. Российские военные тогда отрабатывали поражение воздушных целей.

Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. Украина не признает вхождение полуострова в состав РФ и считает его своей территорией. После аннексии США и ЕС ввели санкции против ряда российских граждан. Также были утверждены списки невъездных лиц и были заморожены их счета.

Министерство обороны России