СБУ разоблачила антиукраинскую пропагандистку в Одессе

Женщина, по зданию из России, регулярно размещала на персональных страницах информацию с призывами к изменению госграницы и конституционного строя Украины.

Служба безопасности Украины разоблачила жительницу Одессы, которая в соцсетях распространяла материалы антиукраинского характера, сообщили в пресс-центре СБУ 12 января.

«Женщина регулярно размещала на персональных страницах информацию с призывами к изменению госграницы и конституционного строя Украины, а также материалы, популяризирующие террористические организации «Л/ДНР», — говорится в сообщении.

Агитатор получала публикации из российских пропагандистских интернет-изданий и сайтов боевиков. Злоумышленницу задержали по месту жительства после ее возвращения из очередной поездки в Россию.

Співробітники Служби безпеки України викрили мешканку Одеси, яка через заборонені російські соціальні мережі… Опубліковано Служба безпеки України Субота, 12 січня 2019 р.

Во время обыска правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные устройства из сепаратистскими материалами.

Начато уголовное производство по ч.1 ст.110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УКУ.

Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении преступления, следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее СБУ выдворила гражданина Беларуси за антиукраинскую пропаганду. Он неоднократно публиковал антиукраинские материалы на ресурсах, подконтрольных «ДНР» и «ЛНР».

СБУ