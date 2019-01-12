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Новости

Турция поставит в Украину ударные беспилотники «Bayraktar», – Порошенко

«Украинско-Российское обозрение»
12 января 2019

Украина продолжает реализацию программ перевооружения армии и перехода на стандарты НАТО.

Украина закупил в Турции ударные ударные беспилотники «Bayraktar TB2» для перевооружения авиации Вооруженных сил Украины. Контракт заключен в рамках программы перевооружения и перехода ВСУ на стандарты НАТО, пишет в своем Twitter президент Украины Петр Порошенко.

«Как мы и договаривались с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, подписано соглашение о закупке для украинского войска ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2», – написал президент Украины.

«Продолжаем перевооружать украинскую армию современными образцами, соответствующими стандартам НАТО!», – добавил Порошенко.

«Украинско-Российское обозрение»

Tags: ВСУ, Петр Порошенко, Турция, Украина, Эрдоган

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