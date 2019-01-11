«Чтобы преступники еще больше боялись». О новом заявлении главы российского Совфеда

Валентина Матвиенко предложила возродить в России должность генерал-прокурора.

Так, по ее мнению, должен именоваться нынешний глава прокуратуры. Инициативу спикера Совета федерации растиражировали российские государственные информационные агенства. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что инициатива Валентины Матвиенко вполне в духе времени.

В Генеральной прокуратуре проходили торжества по случаю 297-летия со дня основания ведомства. Среди почетных гостей – Валентина Матвиенко. На таких мероприятиях принято говорить теплые слова в адрес хозяина, в данном случае генерального прокурора России Юрия Чайки.

Выступление главы Совфеда получилось нестандартным, даже, можно сказать, Валентина Матвиенко по-своему смогла удивить: она предложила возродить в России звание генерал-прокурора, чтобы наводить ужас на преступников. Тем более через три года юбилей Генпрокуратуры – 300 лет, дата сама по себе внушительная.

«Может быть, к 300-летию восстановить историческое звание «генерал-прокурор»? И звучит солиднее, и бояться, Юрий Яковлевич, будут точно больше», – заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Генерал-прокурор – одна из высших государственных должностей в императорской России. Учреждена Петром I в 1722 году. Первым генерал-прокурором стал граф Павел Ягужинский.

Наверное, все-таки Валентина Ивановна хотела нестандартно выступить и даже, возможно, пошутить, приукрасив свою поздравительную речь. Так или иначе, высказывание спикера Совфеда не осталось незамеченным и быстро вышло в топ новостей за день. В этом нет ничего удивительного.

Инициатива вполне в духе времени: имперская Россия – духовные скрепы – трепещите враги. Ну и раздача титулов, орденов, генеральских должностей, также вполне соответствует тому курсу, которым идет страна.

Добавить золота себе на погоны – именно так, порой, наши чиновники представляют реформы. Как без этого? Мы же государственные люди. Можно еще поменять название ведомства, переименовав его, например, в Высшую императорскую генеральную прокуратуру им. Петра Первого. Возрождение традиций, возврат к корням. Все правильно, так и надо продолжать. Валентина Матвиенко знает, что предложить.

Между тем, не секрет, что и в самой Генпрокуратуре России, да и во всей правоохранительной системе страны в целом, далеко не все в порядке. Об этом говорится чуть ли не каждый день. Вряд ли ситуацию исправит назначение Юрия Чайки генерал-прокурором.

Тем более есть большие сомнения, что преступный мир придет в смятение от новой должности главы надзорного ведомства. Может быть, поэтому сам Юрий Чайка высказался более прагматично, предложив увеличить зарплату прокурорам в два-три раза. Это неудивительно, ведь подчиненные генерал-прокурора должны выглядеть подобающе.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»