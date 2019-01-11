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Новости

Украина отказалась выдавать по запросу России члена «Правого Сектора»

Генеральная прокуратура Украины
11 января 2019

В России этот человек привлекается к уголовной ответственности за участие в войне за независимость Украины.

Генеральная прокуратура Украины отказалась выдать России члена «Правого сектора С», которого в России хотят привлечь к уголовной ответственности за участие в военных действиях на территории Украины, сообщила в Facebook пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган.

По ее словам, решение отказать на запрос России принял заместитель генпрокурора Евгений Енин.

«Сегодня заместителем Генерального прокурора Евгением Ениним было принято решение об отказе в выдаче в Российской Федерации члена «Правого Сектора С», который привлекается в РФ к уголовной ответственности за участие в войне за независимость Украины. Как и обещал Енин, ни один доброволец никогда не будет отдан в лапы агрессора», – написала Сарган.

Сьогодні заступником Генерального прокурора Eugene Enin було прийнято рішення про відмову у видачі до Російської…

Опубліковано Ларисою Сарган Пʼятниця, 11 січня 2019 р.

Напомним, в декабре в России оппозиционеру Денису Бахолдину дали 3,5 года тюрьмы по обвинению в связях с «Правым сектором».

Генеральная прокуратур Украины

Tags: ГПУ, Евгений Енин, Лариса Сарган, Россия, Украина

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