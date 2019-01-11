В пику России: какой урок может извлечь Украина из польской идеи канала на Балтике

Созданием канала через Балтийскую косу Варшава обезопасит себя от самодурства Кремля.

В Польше правящая партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского занимается реализацией амбициозного проекта в Балтийском море, – пишет на страницах «Деловой Столицы» Владислав Гирман: Варшава намерена построить канал через Балтийскую косу в районе поселка Новый Свет, в ее самом узком месте.

Канал через Балтийскую косу

Канал призван не только связать город Эльблонг с Балтийском морем через Гданьский залив, но и избавить поляков от необходимости рассчитывать на благосклонность России, ведь сейчас все суда должны проходить через Балтийск, где расположена база российского ВМФ. Однако помимо канала в регионе – в Вислинском заливе – может (по крайней мере Польша это планирует) появиться искусственный остров, что еще больше заставит нервничать Москву.

Тендер на строительство канала заявлен в декабре минувшего года, а тендерные документы были опубликованы в начале января. Управление морской торговли в Гдыне будет ждать предложений до 7 марта. Завершить строительство в Варшаве надеются к 2022 г. Стоимость проекта оценили в 880 млн злотых (примерно $237 млн), которые будут выделены из бюджета. По планам, длина канала составит чуть более километра, его глубина – 5 м, а ширина порядка 60 м. Канал позволит заходить в залив и, собственно, в порт Эльблонг крупным судам длиной 100 м и шириной 20 м.

Посредством канала Варшава намерена снизить влияние РФ в регионе, что особенно актуально в связи с действиями россиян в Керченском проливе. Как заявил сам Качиньский, «времена, когда россияне указывали нам, что мы можем, а что не можем делать на нашей территории, закончились». И презес не преувеличивает. Кремль, пользуясь расположением Балтийска, действительно в прошлом не раз пакостил Польше. Например, в 2003 г., туристов, не сходивших в российском городе, заставили приобретать российские визы.

В 2006-м сроком на три года Россия вообще Балтийский пролив заблокировала. Сорвать проект различными способами Москва пытается и сейчас. Один из них – забота о экологии региона. Еще в 2017-м Минприроды РФ очень распереживалось по этому поводу. Причем, озаботившись биоразнообразием, ведомство призвало Варшаву поделиться информацией по проекту со всеми странами Балтийского региона. Кстати, кому-либо предоставлялась информация относительно незаконно возведенного моста в оккупированный Россией Крым?

Понимая, что повлиять на Варшаву не выйдет, Кремль пошел в обход – решил натравить на поляков Брюссель. Министр морских дел и судоходства Польши Марек Грабарчук 10 января сообщил, что российская замминистра сельского хозяйства написала кляузу Еврокомиссии, и ЕК запросила у польской стороны данные о влиянии на экологическую ситуацию. Сейчас, говорит Грабарчук, готовится соответствующее письмо в Брюссель.

Занятно, что ЕС проглотил наживку российского ведомства, хотя, напомним, 25 октября Европарламент в поддержку Украины принял Резолюцию относительно ситуации в Азовском море. И в документе, между прочим, законодатели провели параллель между ситуацией в Балтийском и Азовском морях, напомнив, что в свое время Россия устраивала морскую блокаду Польши – страны – члена ЕС. Но РФ все равно смогла «достучаться» до Брюсселя, несмотря на эту резолюцию.

Москва определенно не оставит попыток помешать строительству канала, а также появлению насыпного – из материала со дна залива при перекопке – острова, поскольку, кто знает, как Варшава решит использовать новый клочок земли. Он, конечно, небольшой – высотой 2-3 м и площадью 181 га (1,81 кв. км). Но и не маленький. Китай и на куда меньших атоллах и рифах смог развернуть бурную деятельность, тревожащую соседей и США.

Давайте визуализируем остров в Вислинском заливе: по площади он будет примерно равен центру Киева. Например, через такие точки: Софийский собор, Золотые ворота, станция метро «Театральная», Бессарабская площадь, Верховная Рада, Майдан. Конечно, «Форт Трамп» может на нем и не поместится, но какой-нибудь «Аванпост Трампа» – вполне. Если Вашингтон заинтересуется.

Выгода для Украины

Она есть. И не только потому, что Польша укрепит свои позиции в противостоянии с Россией в регионе. Но и потому, что открывает перспективы экономического сотрудничества. В 2007 г. администрация морпорта в Эльблонге в сотрудничестве с украинским «Зеркалом недели», Балтийским университетом в шведском городе Уппсала и местными властями городов Западной Украины инициировали концепцию «Балтийская Украина».

Она дает основания для экономического, социального, политического и экологического присутствия Украины в Эльблонге, а базируется на исследовании шведских ученых, согласно которому границы региона Балтийского моря совпадают с границами бассейна этого моря. То есть выходят за рамки территорий государств, расположенных на его побережье. Потому Балтийскими странами, по мнению шведских ученых, можно также признать Чехию, Словакию, Украину, Беларусь и Норвегию.

Данная концепция позволяет Киеву создать свой портовый комплекс в Эльблонге, что связано непосредственно со строительством вышеупомянутого канала. Плюс обеспечит сотрудничество западноукраинских городов с еврорегионом «Балтика» (создан в 1998 г.). В совокупности же концепция открывает широкие возможности для экономического, инфраструктурного, туристического сотрудничества.

Ну и вишенка на торте – присутствие Украины, а также расширение, в пику России, списка Балтийских государств. Но, конечно, чтобы данная концепция стала реальностью, нужна активизация украинского дипломатического корпуса и других ведомств в этом направлении. Шансы весьма велики, несмотря на трения между Варшавой и Киевом вокруг исторических событий. Как ни крути, для Польши еще один союзник в регионе не будет лишним.

Азово-Черноморский канал

Польский проект создания канала может быть интересен Украине прежде всего в плане обмена опытом, но и сам по себе, учитывая подобие ситуаций на Балтике и Азове. Тем более что ранее уже озвучивались предложения проложить канал, чтобы связать Азовское и Черное море, дабы нивелировать ущерб от российской блокады.

На сегодняшний день прорабатывались три маршрута. Один из них – через Перекоп и Сиваш – просчитывала инициативная группа специалистов города Геническа. Своими подсчетами она поделилась с изданием «ВГолос».

Такой канал будет в разы дороже польского, поскольку длина последнего – чуть более километра, а украинский может достигать 112-142 км. Поэтому стоимость проекта оценивается в $2 мрлд, при окупаемости в 7-8 лет. Чтобы каналом могли пользоваться суда длиной 160 м, шириной 31 м, и осадкой в 7 м, его ширина должна достигать 50 м, а на поворотных участках – 80,6– 85 м.

Еще два альтернативных маршрута, как писал для «Украинского милитарного портала» доктор технических наук Алексей Алешин, – это Каховско-Кирилловский на базе оросительного Каховского магистрального канала с выпрямлением вдоль линии автодороги Каховка-Геническ. Его длина – 120-125 км.

Второй является более затратным, отмечает автор. Это Запорожско-Стогановский/Новоконстантиновский судоходный канал с днепровским водозабором и шлюзами шириной 18-24 м между Васильевкой и дачным поселком Скалы.

Строительство канала гипотетически может привести к негативным последствиям для экологии, поэтому требует подробного анализа. Однако есть и политические последствия.

С одной стороны, тот же Перекопский канал компенсирует ущерб от строительства моста через Керченский пролив, а также станет препятствием для возможного наступления РФ по суше. С другой – прорыть канал будет означать признание, что оккупация Крыма – далеко не временная. Правда, наступление по суше со стороны Крыма и новое вторжение российских сил сейчас кажется маловероятным. Однако все может быстро измениться.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»