Ротенберг займется популяризацией борьбы с коррупцией в России

Общественная палат готова прибегнуть к услугам компании Ротенберга развитие «институтов гражданского общества, общественный контроль и противодействие коррупции».

Связанная с бизнесменом Аркадием Ротенбергом компания «Гранат» выиграла тендер на 46 млн рублей от Общественной палаты России на развитие «институтов гражданского общества, общественный контроль и противодействие коррупции». На это обратил внимание Telegram-канал «Малюта Скуратов», ссылаясь на данные портала госзакупок от 9 января 2019 года.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, Аркадий Ротенберг – учредитель компании, которая стала победителем конкурса.

По данным тендера, всего компания должна будет провести 135 мероприятий в 20 регионах России, среди которых Москва, Петербург, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Пензенская область и аннексированный в 2014 году Крым.

Согласно условиям договора к 25 декабря 2019 года компания должна будет провести 77 круглых столов, 27 общественных слушаний, 27 семинаров, два форума и две конференции.

Аркадий Ротенберг – председатель совета директоров СМП-Банка и крупный российский бизнесмен, который приближен к Кремлю. Его компании проектировали и строили мост в аннексированный Крым. Ротенберг находится под санкциями США и ЕС за аннексию Крыма: ему был закрыт въезд в страны Евросоюза, а его активы, размещенные в европейских и американских банках, арестовали.

В мае 2018-го журналисты-расследователи обнаружили, что Ротенберг инвестировал в покупку нескольких объектов недвижимости в Германии на сумму почти 1 миллиард евро. Расследователи утверждают, что с ним связан комплекс зданий Kudamm-Karree в Берлине. В комплекс входят высотный дом, торговый центр, театр и офисы. Исторические здания Kudamm-Karree – театр и комедийный театр – инвесторы планируют снести, чтобы построить торговый центр.

По данным другого расследования, Ротенберг продолжает вести бизнес в обход санкций.

В 2016 году журнал «Forbes» назвал Ротенберга «королем госзаказа» – тогда его фирмы без конкурса освоили 555,5 млрд рублей.

Telegram-канал «Малюта Скуратов»