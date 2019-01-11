В России посоветовали Японии «в полном объеме признать итоги Второй мировой войны»

В России требуют от Японии полного признания российского суверенитета над Курильскими островами.

Россия, как правопреемница СССР, и Япония не могут подписать мирное соглашение с 1945 года. Камнем преткновения является вопрос «северных территорий» Японии – Курильских островов оккупированных СССР в ходе Второй Мировой войны. Министерство иностранных дел России назвало главное условие для урегулирования отношений с Японией, сообщается на сайте МИД РФ.

«Ключевым условием для поиска вариантов решения проблемы мирного договора должно стать признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет РФ над южными Курильскими островами», – говорится в сообщении.

Это заявление сделано в преддверии визита в Москву министра иностранных дел Японии Таро Коно, который проведет переговоры с Сергеем Лавровым. В МИД РФ отмечают, что встреча состоится «в соответствии с договоренностями, достигнутыми ранее между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ».

Коно и Лавров обсудят «дальнейший график политического диалога, перспективы развития торгово-экономического и иного практического сотрудничества, взаимодействие на международной арене, а также актуальные темы глобальной и региональной повестки дня», говорится в сообщении МИД РФ.

«Необходимо вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень подлинного доверия и партнерства, укрепить взаимопонимание между народами России и Японии», – отмечается в сообщении.

Напомним, Россия (как правопреемница СССР) и Япония не могут подписать мирное соглашение с 1945 года, когда завершилась Вторая мировая война. Это связано с территориальным спором вокруг южной Курильской гряды: речь идет об островах Итурупе, Кунашире, Шикотане и Хабомаи. Россия заняла эти острова по итогам войны, а Япония считает их своими и настаивает на их возвращении.

В прошлом году Путин предложил Японии заключить мирный договор, о чем он заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума. Годом ранее подписать договор призывал премьер Японии Абэ. Выступая на сессии Восточного экономического форума, он назвал «ненормальной» ситуацию, когда две страны до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны.

При этом он подчеркнул, что Япония подпишет мирный договор с РФ только после возвращения четырех островов.

В прошлом году на встрече в Сингапуре Абэ пообещал Путину, что, если спорные острова будут переданы Японии в соответствии с совместной декларацией от 1956 года в результате двухсторонних переговоров, то на них не будут размещены американские военные базы.

МИД России