Союзная трагикомедия Лукашенко. Что ожидает в ближайшем будущем союз России и Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко вновь объявил о планах налаживать сотрудничество с Западом.

За последние 25 лет, которые белорусский президент находится у власти, этот спектакль разыгрывался уже множество раз, всегда с одной целью – получить от РФ финансовую поддержку, пишет на страницах «Деловой Столицы» Денис Лавникевич.

Союза опять не будет

Если просто посмотреть на ленту новостей, приходящих из Беларуси, то создается впечатление, что Александр Лукашенко стал поклонником Генри Киссинджера. Стоило уйти угару новогодне-рождественских праздников, и на первом же совещании со своим правительством 10 января белорусский президент заговорил на очень непривычном для себя языке – и вновь вспомнил о необходимости налаживать отношения с Западом..

И начал с того, что заявил: дескать, сегодня слишком много идет разговоров об объединении Беларуси и России, а также об автокефалии белорусской церкви в связи с событиями в Украине: «Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе».

По его словам, речи об объединении двух государств быть не может и в повестке дня отношений с РФ такого вопроса нет. При этом Александр Лукашенко заявил, что в свое время именно Россия отказалась реализовывать договоренности в рамках Союзного государства. Теперь же, сказал он, надо смотреть, что можно, согласно договору, решить и на что можно пойти. По словам Лукашенко, если в отношениях Беларуси и России не будет равноправия, то не будет и союза: «По многим-многим причинам, вы сами понимаете, об объединении двух государств речи не идет».

Вообще, не договорившись с президентом России Владимиром Путиным в конце декабря о желаемой материальной поддержке, новый год Лукашенко начал с довольно резких заявлений в адрес Москвы. По его словам, Россия может потерять «единственного союзника на западном направлении».

Так «батька» отозвался о возможных последствиях разногласий, возникших между Москвой и Минском из-за налогового маневра в России, который грозит потерями для бюджета республики. «Не надо считать, что это катастрофа. Если изберет руководство России такой путь движения, это их выбор. Мы же их заставить не можем», – сказал Лукашенко. После чего призвал искать альтернативные источники доходов для бюджета.

Как и во время всех предыдущих подобных постановок, Лукашенко сразу заговорил об улучшении отношений с Западом. Прежде всего экономических. Все на том же совещании глава Беларуси напомнил, что в 2019 г. должна завершиться модернизация двух нефтеперерабатывающих заводов, после чего Минск сможет закупать нефть не только у России, но и у других стран. По мнению Лукашенко, Беларусь должна диверсифицировать поставщиков нефти – и завозить ее через порты Литвы и Латвии.

Также Лукашенко поручил своему правительству компенсировать издержки по любым направлениям сотрудничества с Россией.

«Мы нести потери к уровню прошлого года не можем. Поэтому все потери должны быть компенсированы по тем или иным направлениям сотрудничества с Российской Федерацией», – сказал он.

Российский МИД сделал вид, что не заметил выпадов главы Беларуси в сторону Москвы. Однако Лукашенко продолжил мелкие провокации. А именно: выступил частично на белорусском языке на церемонии вручения премии «За духовное возрождение». По-белорусски он заговорил в четвертый или пятый раз за свою карьеру президента.

Учитывая, что белорусского языка Лукашенко не знает, ему пришлось читать по бумажке, с видимым трудом. Но публика оценила – российские СМИ вновь хором заговорили о том, что Лукашенко проводит «ползучую белорусизацию», и о «белорусских бандеровцах».

Поссорились из-за денег

Все это напомнило, как белорусский лидер перед одной из встреч с Путиным в декабре отказался называть Россию братским государством, так как отношения двух стран стали восприниматься по-другому. В ответ первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявлял, что налоговый маневр – внутреннее дело России.

Речь идет о перераспределении доходов от экспорта нефти внутри России. В 2019-2024 гг. вывозная пошлина на нефть в РФ, которую не уплачивает Беларусь при импорте углеводородного сырья, снизится с 30 до 0%. Одновременно с этим будет повышаться налог на добычу полезных ископаемых, что приведет к увеличению входящей стоимости нефти для Беларуси до фактически мирового уровня. С 2019 г. российский бюджет компенсирует своим НПЗ рост цен на сырье с помощью так называемого отрицательного акциза. Минск себе этого позволить не может, и поэтому хотел получить компенсацию от России.

Беларусь настаивает на компенсации, так как из-за налогового маневра Минск будет покупать нефть у России по завышенной цене, что обернется потерями в $10 млрд в последующие шесть лет. Спор этот длится, в разных формах, с августа 2018-го. Лукашенко и Путин несколько раз проводили переговоры, темами которых были дальнейшая интеграция России и Беларуси.

Но предновогодние переговоры руководства двух стран успехом не увенчались. Кремль возжелал более глубокой интеграции, а по сути – включения Беларуси в состав России. Это фактически предусматривалось договором о создании Союзного государства, который сам же Лукашенко подписал в декабре 1999 г. – но и не думал выполнять.

Теперь Россия увязывает вопрос компенсации за налоговый маневр с приватизацией белорусских НПЗ в пользу российских компаний. Мол, компенсацию выплачивать будем, но только своим заводам. На Рождество в соцсетях появились сообщения, что Россия готова купить белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Мозыре и Новополоцке, чтобы иметь возможность компенсировать им последствия налогового маневра.

За минувшие несколько недель Лукашенко несколько раз заявлял о том, что если РФ прекратит экономическую поддержку белорусского режима, то ничего страшного не случится. Однако британский журнал The Economist, проведя собственный анализ, пришел к выводу, что социально-экономическая модель Лукашенко до сих пор опирается на российские энергетические субсидии в виде газа и нефти по ценам ниже мировых. Взамен Лукашенко клялся в верности России и вступал с ней в военно-экономические альянсы. И все же Союзное государство России и Беларуси существует в основном на бумаге.

По мнению The Economist, «потеряв Украину, Россия теперь хочет более глубоко интегрировать Беларусь, ссылаясь на те дремлющие соглашения 1990-х. Также фактор Беларуси может дать шанс Путину сохранить власть после выборов 2024 г., уйдя от ограничений по числу сроков президентства». В итоге The Economist прогнозирует, что напряжение в белорусско-российских отношениях будет нарастать, намекая на начало нового раунда позиционных игр двух президентов.

Кто кого запугает

«Спектакли в духе «мы уйдем на Запад, если не дадите денег» Лукашенко разыгрывает перед Кремлем каждые два-три года. И до недавних пор это всегда срабатывало – он получал желаемое. Но теперь все меняется: Россия впервые выставила жесткое условие глубокой интеграции двух стран, – сказал в комментарии белорусский политолог Виктор Демидов. – А после того, как в декабре президенты не договорились, МИД РФ начал кампанию игнорирования Александра Григорьевича, его мнений и публичных высказываний. Эта кампания может означать жесткую позицию Москвы по смене власти в Беларуси. Страна уже твердо рассматривается в контексте стратегических интересов России вне зависимости от того, что об этом думает ее нынешний руководитель и какую он занимает позицию. Лукашенко послан сигнал, что в Москве он воспринимается как губернатор или как полпред Белорусского федерального округа, который может быть столь же легко отправлен в отставку или перемещен на другую должность, как это происходит в парадигме обычных внутриполитических ротаций в РФ».

Но Лукашенко есть чем ответить Путину. Например, демонстративным улучшением отношений с Вашингтоном. 10 января Беларусь сняла давнее ограничение на количество дипломатов США, которым разрешено работать в стране. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей лично проинформировал об этом главного дипломата Госдепартамента США по Европе Весса Митчелла. «Это большой шаг. Это начало оттепели», – ответил представитель США.

С 2008 г. в Беларуси нет посла США. Обострение отношений произошло после того, как в 2007-2008 гг. США ввели санкции в отношении белорусских властей из-за политичеких репрессий. В ответ Минск отозвал посла в США и сократил дипломатическое присутствие в этой стране. Число сотрудников посольства США в Минске было сокращено по настоянию белорусской стороны, а руководство посольств обеих стран было снижено с уровня посла до временного поверенного.

И вот в последние дни между руководством МИД Беларуси и Госдепа США неожиданно начались активные контакты. По словам дипломатов, стороны обсуждают «различные аспекты белорусско-американских отношений». Судя по всему, уже в ближайшие месяцы в Минск вернется посол США, а в Вашингтон – посол Беларуси. Ясно, что у Москвы большой радости это не вызовет.

Впрочем, стратегически ничего пока не меняется. В обновленном рейтинге The Economist «Индекс демократии 2018» Беларусь по-прежнему остается страной с авторитарным типом правления. Среди 167 стран мира она занимает 137-е место между африканскими странами Гвинея и Того.

«Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан остаются диктатурами, большинство лидеров которых сохраняют свои места в течение десятилетий. Мы ожидаем, что в ближайшие годы улучшение рейтингов этих стран будет незначительным или его не будет вовсе, поскольку не предвидится никаких вероятных возможностей для политической оппозиции завоевать власть», – говорится в отчете.

Из стран-соседей Беларуси наилучшие позиции у Литвы – 36-е место. Латвия – 38-я, Польша – 54-я, Украина – 84-я. Позиции ниже, чем у Беларуси, занимает только Россия – она 144-я.

В любом случае, очередная демонстрация Александром Лукашенко готовности общаться с Западом, чтобы избежать зависимости от России, – хорошая новость для Украины. Пусть даже «пуповина» отношений между Минском и Москвой разорвана не будет – но глава Беларуси не станет предпринимать никаких действий против взаимовыгодных отношений Минска и Киева. И российские военные базы вдоль северной границы Украины тоже не появятся. Пока.

Денис Лавникевич, «Деловая Столица»