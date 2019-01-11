Омбудсмены Украины и России договорились о встрече в Москве в понедельник

Украинский омбудсмен Денисова так же сообщила, что политузник Клых жалуется на сильные боли и подозревает у себя рак кожи.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова провела телефонный разговор с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. Денисова сообщила об этом на своей странице в Facebook.

«Мы обсудили вопросы организации нашей с ней возможной встречи в понедельник в Москве. Я выразила свою полную готовность встретиться с ней, ведь тем для обсуждения у нас очень много», – написала Денисова.

Украинский омбудсмен также запросила у Москальковой информацию о соблюдении прав украинских политзаключенных – Олега Сенцова, Романа Сущенко, Владимира Дудки, Станислава Клыха, Владимира Балуха, Павла Гриба, Эдема Бекирова, Кязыма Аметова, Асана Чапуха и многих других. Денисова отметила, что по всем она направила соответствующие письма и ждет ответов до сих пор.

Сьогодні поспілкувалася телефоном з Уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковою. Ми обговорили питання щодо… Опубліковано Людмилою Денісовою Пʼятниця, 11 січня 2019 р.

«Кроме того, я рассказала ей о крымском татарине Эдеме Бекирове, которого вчера так называемый «суд» в Крыму оставил под стражей. Я напомнила Татьяне Москальковой, что уже обращалась к ней в декабре о необходимости обеспечения его медицинской помощью. Бекиров инвалид первой группы и нуждается в постоянном медицинском уходе. В условиях СИЗО у него значительно ухудшилось здоровье и угроза инфаркта и возникновения острого септического состояния незаживающей раны правой голени. Это подтверждается и медицинскими справками, которые я ей также предоставила. Просила российского омбудсмена обратить внимание на это и она пообещала, что выяснит все обстоятельства по состоянию его здоровья. Надеюсь, что ему окажут квалифицированную помощь», – написала Денисова.

Ранее украинский омбудсмен также сообщила, что письменно запросила у Москальковой информации о состоянии здоровья Станислава Клыха.

«Станислав жалуется на сильную боль в сердце, почках, печени, проблемы с ногами и подозревает вероятное заболевание раком кожи. Он хотел, чтобы его обследовали, но, как сообщила его мама, врачи взяли у него на анализ только кровь и мочу. Никакого диагноза так и не поставили и вернули в тюремные стены», – подчеркнула Денисова.

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Она отметила, что за последние два месяца это уже третье ее обращение к Москальковой по обеспечению соблюдения прав политзаключенного Клыха.

«Украинско-Российское обозрение»