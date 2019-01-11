Путин нацелился на развал ЕС? Что стоит за встречей Сальвини с Качиньским

Поклонники Путина ищут новых союзников в деле расшатывания единой Европы.

Итальянский вице-премьер и лидер правых популистов из партии «Лига» Маттео Сальвини побывал в Варшаве и встретился с лидером правящей партии «Право и справедливость» Ярославом Качиньским, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

В Европе с тревогой относились к самому факту этой встречи. Сальвини вместе с другим одиозным политиком – лидером «Национального объединения» Франции Марин Ле Пен готовится к созданию мощной фракции евроскептиков после очередных выборов в Европейский парламент.

И его сотрудничество с Качиньским может оказаться важным фактором, который усилит оппонентов единой Европы и подорвет позиции ее лидеров – федерального канцлера Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

Самый важный вопрос – и для европейцев, и для нас – насколько далеко может зайти это сотрудничество. У Сальвини и Качиньского есть совпадений позиций прежде всего по вопросам самостоятельности действий стран ЕС, сопротивления «европейской бюрократии» и, конечно, миграции.

Однако миграция на самом деле – всего лишь повод, который российский президент Владимир Путин создал для своих протеже в Европе с помощью бомбардировок Сирии и усиления нестабильности в Ливии. Сегодня никакой реальной опасности для Европы она не представляет, более того – для того, чтобы экономика стран ЕС не замедлила своего роста, приток новой рабочей силы необходим и неизбежен.

То, что на самом деле объединяет Сальвини и его соратников правых популистов – это симпатии к Путину а то и прямая финансовая зависимость от Кремля. Это – а вовсе не борьба с бюрократией и миграцией – и есть философия нового возможного объединения в Европарламенте. Нет никакой фракции Сальвини и Ле Пен. Есть фракция Путина.

И тогда возникает вопрос – а что в такой фракции делать Качиньскому и его партии? Более того, что в такой фракции делать венгерскому премьеру Виктору Орбану, куда более откровенному поклоннику Сальвини и приятелю Путина? Ведь Сальвини и Ле Пен хотят ограничить помощь ЕС странам Центральной Европы.

Их логика понятна: они просто обязаны облегчить Москве возвращение ее «традиционной» сферы влияния в бывших социалистических странах. Но вот только что будут делать без европейских денег Качиньский и Орбан? Просить помощи у Путина, у которого не хватает даже на Беларусь? Летать в Китай? И разве не понятно, что Меркель и Макрон, которые заинтересованы в дальнейшем развитии экономики Европы и выравнивании стандартов жизни в ЕС и есть настоящие союзники Польши и Венгрии? А от Сальвини нужно шарахаться как от чумы!

Но в политике законы логики и здравого смысла действуют отнюдь не всегда. Можно с уверенностью сказать только одно: если здравый смысл на этот раз изменит Ярославу Качиньскому и его партии и сотрудничество с поклонниками Путина будет укрепляться и приведет к солидарности в Европейском парламенте, это может стать ударом не только по будущему Европы, но и по украинско-польским отношениям, и по будущему Польши.

В один прекрасный день поляки проснутся и узнают, что их лучший друг теперь – Владимир Путин.

Виталий Портников, «Espreso.TV»