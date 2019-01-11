Донбасс, как новая линия Керзона

Сегодня Донбасс – это точка напряжения, где противостоят друг другу две цивилизации.

Английский лорд, вице-король Индии, министр иностранных дел британского правительства, имел непосредственное влияние на историю Украины. Его зовут Джордж Керзон, пишет на своей странице в Facebook экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске, бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный.

Уверен, что многие слышали выражение «линия Керзона» или название территории Закерзонье в Польше. И точно не все помнят, о чем это.

Сегодня Джорджу Керзону – 160 лет. Как раз повод напомнить, чем он отличился в истории Украины и почему его линия так важна.

В своих выступлениях и беседах с украинцами я часто повторяю о значении «линии Керзона». Если говорить чисто формально, то это линия, которую в 1920 году министр иностранных дел Великобритании Джордж Керзон определил как границу Польши и Советской России.

Англійський лорд, віце-король Індії, міністр закордонних справ британського уряду, який мав безпосередній вплив на… Опубліковано Романом Безсмертним Четвер, 10 січня 2019 р.

В 1939 году она стала основой немецко-советской границы, в 1945-м – снова польско-советской границей. А дальше стала основой для границы между современными Украиной и Польшей.

Но значение «линии Керзона» гораздо глубже, чем просто физическое или политическое распределение территорий. По своей сути она стала цивилизационной границей между двумя совершенно разными мирами.

В начале прошлого века нынешняя граница современных Украины и Польши был местом столкновения двух цивилизаций. А там, где они сталкиваются, всегда возникает напряжение.

Роман Бессмертный, Facebook