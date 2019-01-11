Роскомнадзор и справедливость по-русски. Об обнаружении «экстремистских» материалов BBC

Роскомнадзор проверит «Русскую службу Би-би-си» на экстремизм. По данным ведомства, уже выявлены нарушения.

В частности, издание цитировало бывшего главу запрещенного в России «Исламского государства». В пресс-службе медиакорпорации на это заявили, что российское законодательство не нарушают и готовы сотрудничать с проверяющими. Все это происходит на фоне обвинений государственного телеканала «RT» в предвзятости со стороны британского регулятора Ofcom. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что подобные действия могут ударить по всему российскому медиарынку в целом.

Роскомнадзор отчитался: по результатам проверки на сайте «Русской службы Би-би-си», обнаружены материалы, которые транслируют «идеологические установки международных террористических организаций». В частности, эксперты нашли цитаты лидера запрещенного в России «Исламского государства» аль-Багдади. Это только начало, ведь инспекции будут продолжены и дальше.

Самый интересный факт в этой истории – это то, что, наверное, впервые власти признали, что проверки фактически проводятся по политическим причинам. Действия Роскомнадзора есть ответ на поведение британских коллег, которые, как известно, чинят препятствия работе российского телеканала RT.

Если бы не это обстоятельство, проверок не было бы. Хотя, конечно, в Москве недовольны, как Би-би-си освещает те или иные события, но не настолько, чтобы направлять туда контролеров.

Непонятно, что теперь будет. Судя по всему, дальнейшее вещание Би-Би-Си в России зависит от того, как поведет себя Лондон в отношении RT. Но скорее всего окончательного решения нет, и это сам по себе очень неприятный факт.

Как известно, цивилизованный Запад считает телеканал Маргариты Симоньян пропагандистским ресурсом, который подрывает его ценности и контролируется государством. То есть это инструмент идеологической войны.

Хотя справедливости ради важно отметить, что и передовые западные СМИ очень редко балуют не то, чтобы позитивом, но хотя бы нейтральным освещением российских событий.

Есть и другой интересный факт, который заключается в том, что российские чиновники и крупные бизнесмены всегда с большим пиететом относились именно к иностранным изданиям. Так, они охотнее дают интервью западным ресурсам, стремясь показать хорошее знание английского языка, а агентство «Bloomberg» вообще называют неофициальным рупором российских властей.

Это принято еще с советских времен – иностранцам везде у нас дорога. Российские СМИ на Западе таким отношениям власти похвастаться не могут.

Но теперь мы видим, что посредством Роскомнадзора решено по-своему восстановить справедливость. И еще обращает на себя внимание то, что если проверка проводится, значит, нарушения обязательно должны быть обнаружены.

У нас так не бывает, чтобы вот проверяющие пришли и ушли не с чем, не найдя нарушений. Такого быть не может, что и доказывают выводы Роскомнадзора.

Вне зависимости от того, как ведет себя Лондон в отношении RT, предвзят телеканал или нет, если мы останемся еще и без иностранных СМИ, то с точки зрения свободы слова и острых материалов, да и конкуренции в целом, работать станет еще сложнее.

Потому что в России порой иностранные ресурсы сообщают больше, чем те же федеральные каналы телевидения и так называемые прокремлевские ресурсы. А если ко всему прочему еще и прикрутить интернет, о чем сейчас активно говорят, так станет совсем тоскливо.

Как бы в итоге ни пришлось, как в славном СССР, слушать на коротких волнах вражьи голоса по радио, пробиваясь сквозь глушилки. Кроме того, если у нас начинается некая кампания, то ее очень трудно остановить. Так рубанут, что потом не соберешь. Пусть и была команда только лишь попугать.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»