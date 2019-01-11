В Москве похитили подозреваемого в убийстве Вороненкова, – Росбалт

Мужчина жил в столице России по чужому паспорту. Василенко также может быть причастен к убийству лидера «Оплота» Евгения Жилина.

В Москве 10 января похитили Юрия Василенко, одного из подозреваемых в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, которое произошло 23 марта 2017 года. Такую информацию обнародовало российское издание «Росбалт».

По данным издания, этот человек проживал в Москве нелегально по паспорту на фамилию Антоненко и вел «практически подпольный образ жизни», арендуя при этом большую квартиру в районе метро «Алексеевская».

Похищение якобы произошло у ресторана «Базилик», где Василенко проводил встречи.

10 января туда вошла группа мужчин, которые приказали Василенко последовать за ним.

«На улице Василенко попытался вырваться и убежать, завязалась потасовка, в ходе которой по нему открыли огонь. Далее неизвестные погрузили раненого «авторитета» в багажник машины и увезли в неизвестном направлении», – утверждает издание.

Василенко – один из трех подозреваемых в убийстве Вороненкова, которые находятся в розыске. Кроме него, это гражданин России Владимир Тюрин и гражданин Украины Ярослав Левенец.

«Росбалт» утверждает, что Василенко также может быть причастен к убийству лидера «Оплота» Евгения Жилина.

О похищении посетителя из кафе «Базилик» на проспекте Мира в Москве сообщил также Следственный комитет России.

На сайте московского управления СК РФ говорится, что вечером 10 января 2019 года вблизи кафе неизвестные «произвели выстрелы из огнестрельного оружия и поместили мужчину в багажник автомобиля». По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка.

«Росбалт»