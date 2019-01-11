В оккупированной Макеевке обвалилась крыша Красного рынка

На родине беглого экс-президента Украины Януковича, в Макеевке рухнула крыш торгового ряда на рынке, есть пострадавшие.

Торговый ряд рухнул на посетителей на одном из рынков в оккупированной Россией части Донбасс. Сведений о погибших в результате обрушения крыши пока нет, сообщает оккупационный пропагандистский ресурс «DonPress».

11 января в Макеевке на Красном Рынке от тяжести снега упал торговый ряд. Пострадало много людей. На месте работает «МЧС», прибыло несколько машин скорой помощи.

Очевидцы опубликовали видео с места происшествия.

«На Красном рынке упал каркас, крыша. Побило людей. Ноги, руки поломаны. Приехало МЧС, пожарные. Рынок перекрыт», – пишут в соцсети.

«DonPress»