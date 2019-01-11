Минобороны России просит разрешить сбивать гражданские самолеты-нарушители границы

Главное условие для принятия решения – угроза экологической катастрофы, массовой гибели людей или уничтожения стратегических объектов при преднамеренном крушении воздушного судна.
В правительстве подготовлен проект документа, чтобы устранить правовую коллизию, связанную с действиями военных в отношении пассажирских самолетов, которые создают угрозу для наземных объектов, пишет газета «Известия».
По закону «О противодействии терроризму», военные могут сбивать в воздушном пространстве России захваченные террористами пассажирские самолеты, которые не подчиняются требованиям властей. В то же время постановление правительства от 1994 года запрещает сбивать самолеты-нарушители государственной границы, если известно, что на борту есть пассажиры.
Документ еще проходит межведомственные согласования, уточняют «Известия». «РБК» направил запрос в Минобороны и Минтранс России. Представитель Росавиации отказался от комментариев.
Разработанный Минобороны проект постановления разрешает открывать огонь по самолету-нарушителю. С текстом документа можно ознакомиться на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В нем детально расписан порядок действий при обнаружении самолета-нарушителя у государственной границы.
Силы ВКС приводятся в повышенную боевую готовность, если неопознанный самолет приблизился к границе на расстояние менее 50 км. Причем для Восточного военного округа установлена дистанция 100 км, а для морской границы – 150 км. Сначала военные попробуют связаться с нарушителем, предупредить его и вывести за пределы воздушного пространства страны или посадить на аэродром.
Если самолет не реагирует на несколько предупреждений, в том числе на открытие предупредительного огня, военные собьют его. При этом могут применяться ракеты и артиллерия. В проекте отдельно оговорено, что пассажирский или транспортный самолет должен быть сбит, если есть реальная угроза массовой гибели людей, экологической катастрофы или нападения на стратегические объекты. Если такой опасности нет, оружие не применяется.
«При отказе этим судном-нарушителем выполнять подаваемые радиокоманды (визуальные сигналы) на выполнение посадки (выход за пределы воздушного пространства Российской Федерации) или отказа им подчиняться без объяснения причин и в случае наличия реальной опасности гибели людей либо наступления экологической катастрофы, в том числе возникновения непосредственной угрозы воздушного нападения на важнейшие объекты Российской Федерации, по нему применяется на поражение оружие и боевая техника дежурных сил. При отсутствии реальной опасности гибели людей и (или) наступления экологической катастрофы оружие и боевая техника дежурных сил на поражение не применяются», – говорится в документе.
В случае если границу нарушает российское воздушное судно, захваченное террористами или угнанное, его будут принуждать к посадке. «При отказе этим судном-нарушителем выполнять подаваемые радиокоманды (визуальные сигналы) на совершение посадки и при наличии сведений об отсутствии на борту заложников по нему применяется на поражение оружие и боевая техника дежурных сил», – гласит проект постановления.
«Известия»