Минобороны России просит разрешить сбивать гражданские самолеты-нарушители границы

Главное условие для принятия решения – угроза экологической катастрофы, массовой гибели людей или уничтожения стратегических объектов при преднамеренном крушении воздушного судна.

В правительстве подготовлен проект документа, чтобы устранить правовую коллизию, связанную с действиями военных в отношении пассажирских самолетов, которые создают угрозу для наземных объектов, пишет газета «Известия».

По закону «О противодействии терроризму», военные могут сбивать в воздушном пространстве России захваченные террористами пассажирские самолеты, которые не подчиняются требованиям властей. В то же время постановление правительства от 1994 года запрещает сбивать самолеты-нарушители государственной границы, если известно, что на борту есть пассажиры.

Документ еще проходит межведомственные согласования, уточняют «Известия». «РБК» направил запрос в Минобороны и Минтранс России. Представитель Росавиации отказался от комментариев.

​Разработанный Минобороны проект постановления разрешает открывать огонь по самолету-нарушителю. С текстом документа можно ознакомиться на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В нем детально расписан порядок действий при обнаружении самолета-нарушителя у государственной границы.

​Силы ВКС приводятся в повышенную боевую готовность, если неопознанный самолет приблизился к границе на расстояние менее 50 км. Причем для Восточного военного округа установлена дистанция 100 км, а для морской границы – 150 км. Сначала военные попробуют связаться с нарушителем, предупредить его и вывести за пределы воздушного пространства страны или посадить на аэродром.

​Если самолет не реагирует на несколько предупреждений, в том числе на открытие предупредительного огня, военные собьют его. При этом могут применяться ракеты и артиллерия. В проекте отдельно оговорено, что пассажирский или транспортный самолет должен быть сбит, если есть реальная угроза массовой гибели людей, экологической катастрофы или нападения н​а стратегические объекты. Если такой опасности нет, оружие не применяется.

«При отказе этим судном-нарушителем выполнять подаваемые радиокоманды (визуальные сигналы) на выполнение посадки (выход за пределы воздушного пространства Российской Федерации) или отказа им подчиняться без объяснения причин и в случае наличия реальной опасности гибели людей либо наступления экологической катастрофы, в том числе возникновения непосредственной угрозы воздушного нападения на важнейшие объекты Российской Федерации, по нему применяется на поражение оружие ‎и боевая техника дежурных сил. При отсутствии реальной опасности гибели людей и (или) наступления экологической катастрофы оружие и боевая техника дежурных сил на поражение не применяются», – говорится в документе.

В случае если границу нарушает российское воздушное судно, захваченное террористами или угнанное, его будут принуждать к посадке. «При отказе этим судном-нарушителем выполнять подаваемые радиокоманды (визуальные сигналы) на совершение посадки и при наличии сведений об отсутствии на борту заложников по нему применяется на поражение оружие и боевая техника дежурных сил», – гласит проект постановления.

«Известия»