Оккупанты провели массовые обыски в домах крымских татар на Севере Крыма

Обыски проходили в домах мусульманами, придерживаются религиозных предписаний.

В поселке Раздольное на севере оккупированного Крыма были проведены следственные мероприятия в домах крымских татар, сообщает общественная инициатива «Крымская солидарность».

Отмечается, что по информации активистов, в Раздольном были проведены следственные мероприятия в домах крымских татар Эрнеста Алиева и Сервера Бариева.

В общественной организации сообщают, что Бариев – зубной техник, а Алиев – строитель.

«Оба являются мусульманами, придерживаются религиозных предписаний», – говорится в сообщении.

ОБЫСКИ В ПГТ. РАЗДОЛЬНОЕ 11.01.2019 ⚡ ОБЫСКИ В ПГТ. РАЗДОЛЬНОЕCегодня, 11 января 2019 года, утром в пгт. Раздольное, прошли обыски в домах крымских мусульман.Следственные мероприятия прошли у Сервера Бариева, Эрнеста Эмирасанова и Османа Османова. Стало известно, что постановление на обыск выдал Киевский районный суд города Симферополь.Комментарии активистов об обыске в их домах. Опубліковано Крымская солидарность Пʼятниця, 11 січня 2019 р.

Также по данным «Крымской Солидарности» третий обыск проходит в доме крымского татарина Османа Османова.

Согласно информации активистов, силовики искали запрещенные предметы и литературу, осмотрели оргтехнику, ничего не было найдено и изъято.

Отмечается, что во время проведения обыска в доме Бариева было двое понятых, приехали на двух «Газелей» и легковом автомобиле.

Известно, что данные обыски санкционированы постановлением Киевского районного суда город Симферополь.

«Крымская Солидарность»