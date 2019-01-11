Мировой системный кризис: политический «шторм» в США и африканские сафари России

Трамп собирается ввести в США чрезвычайное положение, Турция пытается отпилиться от американцев, а Белоруссия – от россиян.

1. Главное, на мой взгляд, событие суток произошло в США. Там президент Дональд Трамп объявил «пустой тратой времени» встречу с лидерами демократов в Конгрессе. На этой встрече они планировали найти выход из бюджетного кризиса, в котором страна оказалась из-за разногласий сторон по Стене на границе с Мексикой, пишет на страницах «Нового Времени» Иван Яковина.

Трамп говорит, что не подпишет бюджет, пока там не будет финансирования ее строительства, а демократы наотрез отказываются выделять на это деньги. В результате примерно четверть американских госслужащих сидят без зарплаты, многие не работают, многие государственные функции полностью парализованы.

Поскольку компромисса достичь не удается, в ночь на 12 января Трамп, вероятно, объявит в США чрезвычайное положение, чем фактически откроет путь для установления в этой стране диктатуры. Его политические противники выступают категорически против ЧП, собираются подавать на Трампа в суд и организовывать массовые акции протеста. Вероятнее всего, в ближайшие дни ситуация там существенно обострится.

2. Президент США всерьез готовится к эскалации противостояния. Он уже заявил, что «вероятно, почти наверняка объявит ЧП». (По американским законам, ему для этого не требуется согласие Конгресса. Более того, он пообещал, что не поедет на Всемирный экономический форум в Давосе, если кризис не завершится в самом скором времени.

Этого почти наверняка не произойдет, поскольку без Стены Трамп точно не переизберется на новый срок. Поэтому он пойдет на любые меры, лишь бы ее построить. Демократы, понимая это, со своей стороны лягут под бульдозеры (надеюсь, лишь фигурально), лишь бы только не допустить появления этого забора. Противостояние там максимально жесткое, и никакого пространства для компромисса нет.

3. Одновременно со всем этим опять начали ухудшаться отношения между США и Турцией, где режим ЧП действует уже пару лет. Напомню, что после недавнего обещания Трампа вывести войска из Сирии Анкара просто расцвела от счастья, поскольку получила шанс провести массовое уничтожение своих давних врагов – курдов в северной Сирии.

Однако последние заявления Белого дома о том, что вывод войск будет отложен на несколько месяцев, вызвал у турецкого султана Реджепа настоящую ярость. Сегодня турецкий МИД заявил, что вторжение в Сирию и война против курдов начнутся вне зависимости от того, уйдут ли оттуда американцы, или нет. Это очень странное заявление: курды являются американскими союзниками, они воюют вместе.

Полноценная операция против одних будет означать удары и по другим тоже. Едва ли даже Трамп обрадуется, когда турецкая авиация отбомбится по американским инструкторам и советникам, работающим с курдами.

4. Почти одновременно Турция заявлила, что не собирается отказываться от приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400, хотя США изо всех сил отговаривают Анкару делать это. США не хотят, чтобы РФ расширила рынок сбыта своих ЗРК за счет страны, входящей в НАТО, и предлагают Анкаре купить аналогичные С-400 комплексы Patriot.

Турция, однако, не хочет этого делать из-за страха перед Израилем: Анкара опасается, что в случае военного конфликта с этой страной израильтяне смогут удаленно взять под свое управление сложные системы вооружений, сделанные в США. Отношения между Анкарой и Иерусалимом сейчас действительно очень плохие, поэтому какое-то военное столкновение между ними полностью исключать нельзя.

5. Еще одна страна, в которой действует режим ЧП – Венесуэла. По своим экономическим показателям эта страна находится на уровне Йемена, где сейчас идет гражданская война, интервенция, массовый голод и холера.

В Венесуэле вместо всего этого есть президент – Николас Мадуро. Он настолько тупой, жадный и коррумпированный, что бед от него никак не меньше, чем от гражданской войны и черной оспы. Тем не менее, сегодня Мадуро во второй раз принял президентскую присягу.

По его собственной версии, он победил на выборах, хотя почти все жители страны их бойкотировали. Соседи Венесуэлы, а также большинство цивилизованных стран мира отказываются считать Мадуро президентом.

Даже венесуэльский парламент отказывает ему в легитимности, поэтому Мадуро принимал присягу перед лицом Верховного суда, который сам же и назначил. Хотя Россия, например, Мадуро не только признает, но и считает своим союзником в Западном полушарии.

6. Другая замечательная страна, союзная РФ – это Судан. Местный президент Омар Башир ничем не лучше Эрдогана или Мадуро. Более того, в чем-то он их даже превзошел.

Например, он организовал геноцид племен на западе своей страны – в Дарфуре, за что его сейчас разыскивает суд в Гааге. Кроме того, он проиграл гражданскую войну, после чего от Судана отделилась южная его часть.

В общем, тот еще национальный лидер. Но вот сейчас у него возникли неприятности – местное население выходит на митинги, требует отстранить его от должности и провести новые выборы. Но особого успеха митингующие достичь не могут. Возможно, дело в том, что разгонять их властям помогают российские наемники из ЧВК Вагнера – структуры, существование которой лишь недавно официально признал Владимир Путин.

7. В еще одной африканской стране – Центральноафриканской республике – Россия намерена создать военную базу. Там уже давно работает та же ЧВК Вагнера, что и в Судане. Ее наемники тоже помогают местной хунте удержаться у власти.

Платой за это, видимо, будет постоянно военное присутствие РФ в регионе. Министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяр сказал, что россияне получат право строительства базы. Видимо, она нужна для контроля над месторождениями полезных ископаемых, которые РФ получает в качестве оплаты своих военных услуг. Чистой воды феодализм, надо сказать!

8. «Надо успокоиться и прекратить эти разговоры, что кто-то кого-то наклонил или наклоняет. Здесь никто никого не наклонит», – так Александр Лукашенко прокомментировал слухи о возможном объединении своей страны с РФ.

В последнее время он пытается одновременно вырваться из «братских» российских объятий и сохранить возможность покупать у россиян нефть и газ по льготным ценам. Москва говорит, что Лукашенко придется отдать за скидку часть суверенитета, что ему очень не нравится. Он даже грозится «уйти на Запад», если Кремль не прекратит прессинговать. Очень теперь интересно, чем закончится эта история – кто кого дожмет?

9. Ну и последняя новость на сегодня. МВД РФ сегодня выявило хищения на сумму около полумиллиона долларов при строительстве орбитального телескопа Т-170М – ультрафиолетового аналога американского «Хаббла». Я эту новость прочитал с двояким чувством.

С одной стороны – очень плохо, что воруют даже в конторах, где сидят одни ученые и техники. С другой – я очень удивился, что в РФ вообще строят телескопы, тем более – орбитальные. Это очень сложная техника, для создания которой требуются немалые знания. Удивительно, что в РФ остались еще люди, способные создавать такие штуки.

Ну и третье: по российским стандартам, украденные полмиллиона – это просто смехотворная сумма, корм коту. Сразу видно, что воровали не серьезные чиновники, а лохи-очкарики, ничего не понимающие в реальных делах.

Иван Яковина, «Новое Время»