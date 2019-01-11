ОБСЕ готово помочь в развертывание миротворческой миссии ООН на Донбассе

В тоже время, действующий председатель ОБСЕ Лайчак отметил, что вопрос миротворцев «не стоит сейчас официально в повестке дня Совета Безопасности».

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе готова оказать поддержку на местах в случае принятия решения о развертывании миротворческой миссии ООН на Востоке Украины. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак заявил об этом во время пресс-конференции в Вене, сообщает «Укринформ».

«Я обсуждал с Генеральным секретарем ООН этот вопрос. Также я буду отчитываться в Совете Безопасности через несколько недель. Поэтому если будет решение о развертывании такой миссии, ОБСЕ готова использовать свой опыт на местах для оказания поддержки», – сказал он, комментируя вопрос о возможной миротворческой миссии на Донбассе.

В то же время, действующий председатель ОБСЕ указал на то, что вопрос миротворцев «не стоит сейчас официально в повестке дня Совета Безопасности».

«Но мы наблюдаем за развитием ситуации в целом», – добавил он.

Как известно, Украина настаивает на развертывании миротворческой миссии ООН на всех оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, включая неконтролируемый участок украинско-российской государственной границы. В ней исключается участие представителей страны-агрессора и стороны конфликта.

Однако РФ настаивает, что миротворцы должны размещаться только на линии разграничения сторон и иметь функцию охраны существующей миссии ОБСЕ.

Как сообщалось, новый председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак приедет на Донбасс в январе.

«Укринформ»