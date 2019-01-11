В Москве заявили о возможном обмене украинских моряков на россиян осужденных в Украине

Подчеркивается, что обмен не возможен до вынесения решения суда по «делу» украинских моряков. Также отмечают, что до проведения президентских выборов в Украине таких переговоров никто вести не будет.

Москва может в этом году обменять военнопленных украинских моряков на заключенных в Украине россиян, сообщила газета «Известия» со ссылкой на российский высокопоставленный дипломатический источник.

По словам источника, многое будет зависеть от того, насколько Киев будет готов идти на конкретные договоренности.

При этом он добавил, что сейчас обменять украинских моряков невозможно, поскольку в РФ их не признают военнопленными.

«А значит, надо дождаться решения суда, после чего можно разговаривать об обмене. В украинских тюрьмах сидит достаточно много россиян, которых надо вызволять», – заявил собеседник издания.

В тоже время адвокат одного из моряков Илья Новиков, считает, что суд по делам украинских военнопленных моряков начнется не ранее чем через год. Новиков заявил об этом в эфире канала «Прямий».

«Скорее всего – через полгода, но это не реалистично. Поэтому очень важно до суда не довести», – сказал юрист, отметив, что подобные сфабрикованные суды имеют уже исключительно формальный вид.

Собеседник «Известия» также отметил, что до выборов в Украине это вряд ли возможно, поскольку украинский президент Петр Порошенко «тут же начнет выдавать это за свою победу».

Источник предположил, что обмен вероятнее всего состоится после марта.

«России эти моряки не нужны. Но вначале должен закончиться судебный процесс согласно российскому законодательству, а уже потом по амнистии могут реализоваться конкретные обмены», – заявил он.

Также сообщается, что, по мнению председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, обмен пленных украинских моряков на россиян в обозримом будущем вполне реален.

При этом он заявил, что для этого не обязательно вести переговоры с Порошенко, поскольку «есть лица, которые занимаются подобными вопросами, например Виктор Медведчук».

«Известия»