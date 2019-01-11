В пражском офисе «Радио Свободы» ударно «трудятся» роспропагандисты и фээсбешники

В русские службы европейских информационных агентств, таких как «Радио Свободе» и «Deutsche Welle», массово внедрены роспропагандисты и сотрудники российских спецслужб.

Редакторы русских служб информационных агентств, не стеснясь, требуют от своих сотрудников написания тенденциозных материалов в русле откровенной российской пропаганды. Об этом написала журналистка Юлия Дрозд в комментариях к посту замминистра информполитики Украины.

Дмитрий Золотухин перепостил сообщение немецкого журналиста Бориса Райншустера о том, что германское агентство «Deutsche Welle» публикует пророссийскую пропаганду, в частности об автокефалии украинской церкви.

В тоже время, Юлия Дрозд подчеркнула, что такая ситуация не только на «Deutsche Welle», а и на «Радио Свободе», в их центральном офисе в Праге.

«Полредакции телеканал «Настоящее Время» – сотрудники роспропаганды. И один очень напоминает сотрудника ФСБ», – подчеркнула Юлия Дрозд, которая сама три года проработала на «Радио Свобода» в Праге.

По ее словам, редактора пытались влиять на других журналистов, чтобы те писали тенденциозные статьи, в том числе и демонстрирующие «негативны» имидж Украины.

«Из последнего, кстати – редактор просил написать сюжет о том, что агрессивные ультрас есть только в Украине, ни в России, ни в Европе. Отправила ему пару ссылочек, нервничал», – написала Юлия Дрозд.

Как сообщалось, еще в советские времена КГБ последовательно искал возможности проникновения в западные СМИ для проведения операций влияния — так называемых «активных мероприятий». В КГБ был также специальный отдел, который занимался вербовкой и инфильтрацией собственных агентов в СМИ, созданными на Западе российскими и советскими иммигрантами.

По словам экс-руководителя внешней разведки КГБ генерала Олега Калугина, приоритетом была инфильтрация собственной агентуры в американское «Радио Свобода». Количество даже вскрытых советских агентов среди журналистов «Радио Свобода» свидетельствует о промышленных масштабах этой инфильтрации.

Наиболее успешным из раскрытых был агент КГБ Олег Туманов, который к 1986 году работал главным редактором Русской службы «Радио Свобода» и имел непосредственное влияние не только на редакционную, но и на кадровую политику службы. В течении восьми лет он отвечал за назначение каждого сотрудника русской службы радио. На советские спецслужбы также работала его жена Ольга Туманова, бывшая журналистка британского BBC, которая позже стала преподавателем русского языка в американской разведшколе в Европе.

Примечательно, что Олег Туманов, как и другой советский агент Юрий Марин, который также был сотрудником «Радио Свобода» не были уличены американской контрразведкой, а об их сотрудничестве с КГБ стало известно только после их бегства в СССР.

«Украинско-Российское обозрение»