Токсичность Путина: европейские политики в услужение Кремля становятся маргиналами

Респектабельная политика и Путин несовместимы. История французского парламентария Мариани – наглядный тому пример.

Один из самых одиозных поклонников Владимира Путина в европейской политике, бывший депутат французского парламента Тьерри Мариани в преддверии выборов в Европарламент примкнул к партии Марин Ле Пен «Национальное объединение», пишет на страницах «Грани.Ru» Виталий Портников.

Понятно, что главный мотив Мариани – желание получить хоть какой-то депутатский мандат после недавнего провала на выборах в Национальное собрание Франции. И все же его переход к Ле Пен в очередной раз подчеркивает: респектабельная политика и Путин несовместимы.

Мариани не играл в защитника интересов немецкого бизнеса, как бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер. Он не пытался строить из себя поборника компромисса и взаимопонимания Запада и России, как бывший президент Франции Николя Саркози.

Он просто обслуживал Путина, можно даже сказать – честно обслуживал, если в данном случае можно говорить о честности. Он посещал аннексированный Крым во главе делегаций, составленных из таких же штрейкбрехеров, обслуживающих путинские интересы.

Он ездил в Крым даже на незаконные выборы президента России, которые оккупационная администрация устроила на полуострове, – чтобы собственным присутствием подчеркнуть российский статус Крыма. Он возглавляет ассоциацию «Франко-российский диалог», которую в самой Франции воспринимают в качестве кремлевского рупора.

И при всем этом Мариани оставался политиком, представляющим интересы «Республиканцев» – партии, в которой, конечно, есть такие фигуры, как Фийон и Саркози, но которая хочет выглядеть респектабельной и не может допустить беспардонного облизывания Путина всюду, где разрешают или приказывают.

Мариани сам не заметил, как кремлевская служба превратила его в безнадежного маргинала. Провал на выборах в Национальное собрание был логическим завершением его карьеры. Да, конечно, переход в стан соратников Ле Пен может помочь Мариани с мандатом, но от маргинальности не излечит. Мариани – это теперь политический анекдот. Скверный анекдот.

Таких политиков, подвизающихся в популистских, нередко финансируемых из Москвы партиях, в Европе сегодня пруд пруди. Иногда они даже с помощью хитрых комбинаций побеждают на выборах – как, например, коалиция левых и правых популистов и демагогов в Италии, чьи представители баллотировались в парламент с одними партнерами, а правительство сформировали с другими. Но они все равно ничего не могут предложить избирателям, кроме «халявы» и любви к Путину.

Эта нехитрая повестка дня еще может сработать на постсоветском пространстве, но на Западе не работает – ее носители вынуждены либо разворачиваться на 180 градусов, как греческий премьер и лидер популистской «Сиризы» Алексис Ципрас, либо теряют симпатии избирателей и власть.

Деньги нужно зарабатывать. Заработать их можно только с помощью реалистичных экономических подходов, защищая традиционные политические ценности западной цивилизации.

У Путина еще хватит денег на отдельных Марин и Мариани, но на Италию, Францию, Грецию – увы. Европейцам – как бы печально это ни звучало для поклонников российского президента в Париже, Риме, Афинах или в центральноевропейских столицах – придется остаться европейцами.

Виталий Портников, «Грани.Ru»