Гибридное противостояние на Азовском. Ждать ли американские «Гарпуны» для украинских кораблей?

Тема гибридного противостояния на Азовском море продолжает будоражить общественное мнение.

Правда, от обстоятельств захвата наших моряков и судов ВМСУ россиянами в нейтральных водах теперь обсуждения плавно перешли к оценкам возможностей реакции западных стран на сложившуюся ситуацию. Которая, кстати, коренным образом подрывает основы международного морского права, пишет на страницах «Деловой Столицы» военный эксперт Михаил Жирохов.

Пока реакция коллективного Запада получилась, мягко говоря, вялой – из таких себе острых моментов можно отметить разве что отмену встречи президента США Дональда Трампа и Путина. Никакого усиления военных возможностей ни Украины, ни морской группировки НАТО в Черном море не произошло. Американское судно-док ушло в Румынию, нидерландский фрегат находится в рамках запланированной ротации.

Пока ничего не известно и возможных поставках вооружений для Украины. Хотя по горячим следам официальные лица разного калибра и заявляли о том, что Америка готова хоть завтра начать поставки противокорабельного оружия для нейтрализации угрозы международному судоходству в районе Керченского пролива. Назывались даже конкретные образцы – как-то протикорабельные комплексы «Гарпун». Оружие достаточно старенькое, но вполне боеспособное.

Однако официальные американские лица пока эти сообщения никак не комментируют. Причин, как видится, несколько. С одной стороны, в США «шатдаун» и вполне может оказаться, что администрации сейчас просто не до Украины. С другой стороны очень может быть, что сейчас идут непубличные процессы по официальному оформлению передачи вооружений. Такое же мы наблюдали и в случае с противотанковыми «Джевелинами», когда фактически американская сторона признала уже свершившийся факт, не комментируя многочисленные «инсайды» и «экспертные оценки».

В этом случае по канонам американской политики, крайне интересными являются интервью и публичные выступления «эксов», которые как бы не занимают никаких должностей, но тем не менее «варятся» в том же «котле» и являются инструментами для прощупывания общественного мнения.

Поэтому весьма интересным представляется недавнее интервью бывшего посла США в Украине Джона Хербста. Причем он не только откровенно высказывает недовольство действиями администрации Трампа, но и говорит о реальных шагах по усилению военной составляющей украинских вооруженных сил.

Итак, по мнению этого весьма уважаемого дипломата, США уже сейчас должны в срочном порядке поставить «как минимум 6 и как максимум 12 катеров Mark V PT. Они должны быть оснащены как минимум 50-ю и как максимум сотней ракет Hellfire. США также должны предоставить не менее 100 противокорабельных ракет Harpoon. Катера Mark V PT могут быть транспортированы воздушным путем в Мариуполь и Бердянск».

В этом плане интересен выбор именно катеров примерно такого же класса как наши «Гюрзы» (которые часто критикуются именно из-за места производства), что вызвано прежде всего возможностью их транспортировки по воздуху. В США для этого используют С-5 «Гэлекси», у нас есть Ан-124 «Руслан».

Вызывает вопросы вооружение – у американского спецназа эти алюминиевые скоростные катера вооружены исключительно пехотным вооружением – пулеметами как армейского калибра, так и 12,7 мм, а также автоматическими гранатометами. В тоже время ПТУР Hellfire используется исключительно как вооружение вертолетов и ударных беспилотников и никакой информации о возможности ее пуска со станка в доступных источниках нет.

Зато по «Гарпуну» Хербст довольно-таки откровенно высказался в том плане, что на вооружении американской армии состоят эти ракеты современных модификаций, а старые находятся на складах. И в этой связи они могли быть «предоставлены бесплатно, и это сэкономит нам расходы на их хранение». Чисто американский крайне рациональный подход.

Говоря о «Гарпунах» стоит сказать, что эта противокорабельная ракета выпускается в трех вариантах: авиационного, корабельного (он же берегового) базирования и для запуска с подводных лодок. И у нас даже теоретически нет платформы, с которой эти ракеты можно применять. Корабли и самолеты (а тем более подводные лодки) отпадают сразу. А мобильного берегового комплекса по типу российского «Рубежа» у американцев просто нет.

Поэтому вариант получения просто ракет без носителей выглядит как минимум странным. Фактически чтобы реализовать возможности этой противокорабельной ракеты нам нужны либо суда, уже вооруженные ими – а это могут быть только западной постройки. Либо – что из области фантастики – корабли или вертолеты, которые могут применять их.

И тут на передний план выходит уже не раз обсуждаемый вариант с передачей нашей стране двух – трех фрегатов типа Oliver Hazard Perry, которые, собственно, и разрабатывались как носители зенитных управляемых ракет SM-1MR и противокорабельных ракет «Гарпун».

Но тут возникает такая масса вопросов – от базирования до подготовки экипажей – что говорить о том, что их можно передать условно «завтра или послезавтра» не приходится. Тут эпопея с передачей двух патрульных катеров без вооружения уже тянется как минимум второй год и пока конца и края ей не видно. А там экипаж всего 16 человек, а не 219 как на фрегате.

Поэтому, несмотря на столь оптимистические заявления, говорить о том, что США смогут помочь нам с укреплением береговой обороны и обновлением корабельного состава вот так сразу – в течением ближайших месяцев, как минимум, не приходится. Поэтому остается только одно – политическая поддержка в виде эскадры кораблей НАТО в Черном море.

На этом фоне разрыв договора 2003 г. по Азовскому морю и строительство собственного малого катерного флота (тех же «Кентавров», «Гюрз» и «Ланей»). Сюда можно добавить доведение до ума берегового варианта противокорабельной ракеты «Нептун» с перспективой вооружения им катеров типа «Лань» и одиночного «Прилуки». А также создание варианта воздушного базирования.

То есть надо прекрасно понимать, что воевать за нас никто не будет, да и наши образцы вооружений все еще очень далеки от стандартов НАТО, чтобы иметь возможность получать довольно быструю помощь.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»