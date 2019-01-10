Апелляционный суд Киева признал законной ликвидацию избирательных участков в России

Истцы связаны с партиями «Оппозиционный блок», «Наши» и «Оппозиционная платформа – За жизнь» намерены подать кассационную жалобу в Верховный суд Украины.

Апелляционный административный суд г.Киева отказал в удовлетворении четырех исков о признании недействительным решения ЦИК о ликвидации пяти избирательных участков на территории Российской Федерации, сообщает гражданская сеть «Опора» со ссылкой на решение суда.

«Истцы требовали признать постановление противоправным. По данным публичных сообщений пресс-служб политических сил, истцы были связаны с партиями «Оппозиционный блок», политическая партия «Наши» и инициативой «Оппозиционная платформа – За жизнь» или поддержаны ими», – сказано в сообщении.

По результатам рассмотрения четырех исков 6-й апелляционный административный суд установил отсутствие у истцов нарушенного права.

«Фактически отсутствие нарушения прав и интересов непосредственно истца стала ключевым аргументом судей для отказа в удовлетворении исков. В одном из решений отмечается, что истец не предоставил доказательств нарушения его прав как избирателя, а лишь ссылался на планы партии «Наши» выдвинуть его кандидатом на пост президента Украины (дело № 855/3/19)», – сказано в сообщении.

«Опора» отмечает, что права избирателей не нарушены, так как зарегистрированные граждане Украины с правом голоса прикреплены к избирательным участкам в Финляндии, Грузии и Казахстане, где они смогут проголосовать на выборах президента в марте 2019 года. Общее количество таких избирателей – 34 201 человек.

После рассмотрения Апелляционным судом, некоторые из исков были обжалованы в Кассационном административном суде в составе Верховного суда Украины, чье решение будет уже окончательным.

Напомним, 31 декабря 2018 года в Украине началась избирательная кампания по выборам президента Украины. В этот же день ЦИК ликвидировал избирательные участки в России, так как голосование на территории страны-агрессора может представлять опасность для украинских избирателей.

«Опора»