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Новости

Роскомнадзор обнаружил «экстремистские материалы» на ресурсах BBC

«Роскомнадзор»
10 января 2019

Сотрудники ведомства утверждают, что «выявили материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций».

Специалисты «Роскомнадзора» провели проверку на сайте «Русской службы BBC» и нашли там материалы, которые транслируют «идеологические установки международных террористических организаций». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В частности, эксперты нашли на сайте цитаты лидера «Исламского Госудрства» Аль-Багдади.

«В период с 14 по 31 января 2019 года будет проведена проверка соблюдения ООО «Бритиш телевижн» лицензионных и обязательных требований в сфере телерадиовещания», – указывается в сообщении «Роскомнадзора».

Отмечается, что 9 января ведомство направило запрос вещателю телеканала BBC World News в России о предоставлении документов, подтверждающих соблюдение требований закона о СМИ. Указывается, что организация должна предоставить документы до 16 января.

Представитель «BBC» заявил «РБК», что вещатель соблюдает законодательство стран, где работает, и готов предоставить надзорным органам необходимые разъяснения.

«Как международный вещатель, Би-би-си работает в соответствии с законодательством каждой страны вещания, в том числе России. Мы всегда готовы предоставить дополнительную информацию о том, как мы освещаем те или иные события, в случае обращения к нам представителей соответствующих надзорных органов», – сказал он.​

«Роскомнадзор» начал проверку в отношении BBC World News и интернет-ресурсов британской вещательной корпорации в конце декабря. Причиной стало решение британского регулятора Ofcom о нарушении российским каналом RT правил вещания на территории Британии.

«Роскомнадзор»

Tags: BBC, Russia Today, Великобритания, Роскомнадзор, Россия

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