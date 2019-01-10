Роскомнадзор обнаружил «экстремистские материалы» на ресурсах BBC

Сотрудники ведомства утверждают, что «выявили материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций».

Специалисты «Роскомнадзора» провели проверку на сайте «Русской службы BBC» и нашли там материалы, которые транслируют «идеологические установки международных террористических организаций». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В частности, эксперты нашли на сайте цитаты лидера «Исламского Госудрства» Аль-Багдади.

«В период с 14 по 31 января 2019 года будет проведена проверка соблюдения ООО «Бритиш телевижн» лицензионных и обязательных требований в сфере телерадиовещания», – указывается в сообщении «Роскомнадзора».

Отмечается, что 9 января ведомство направило запрос вещателю телеканала BBC World News в России о предоставлении документов, подтверждающих соблюдение требований закона о СМИ. Указывается, что организация должна предоставить документы до 16 января.

Представитель «BBC» заявил «РБК», что вещатель соблюдает законодательство стран, где работает, и готов предоставить надзорным органам необходимые разъяснения.

«Как международный вещатель, Би-би-си работает в соответствии с законодательством каждой страны вещания, в том числе России. Мы всегда готовы предоставить дополнительную информацию о том, как мы освещаем те или иные события, в случае обращения к нам представителей соответствующих надзорных органов», – сказал он.​

«Роскомнадзор» начал проверку в отношении BBC World News и интернет-ресурсов британской вещательной корпорации в конце декабря. Причиной стало решение британского регулятора Ofcom о нарушении российским каналом RT правил вещания на территории Британии.

«Роскомнадзор»