«Путин-душка»: падение рейтинга заставило нацлидера России искать себе новый образ

Новогоднее обращение президента Владимира Путина на «Первом канале» и «Россия 1» посмотрели более 18 млн человек.

Таковы данные компании Mediascope. Это самый высокий показатель просмотров в праздничную ночь. Аудитория новогодних шоу на основных федеральных каналах почти в три раза меньше. При этом многие обращают внимание на нестандартный текст поздравления первого лица, и что в целом имидж президента в последние месяцы претерпел изменения. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что власть реагирует на падение рейтингов.

Новый образ Владимира Путина – самая обсуждаемая тема среди российских политологов. Действительно, в последние месяцы мы все чаще видим президента среди детей. Вот он успокаивает плачущую девочку. Причем не просто успокаивает, а разглядел ее в толпе. Специально останавливает машину, выходит – получается умильная сцена. Он заботливый и чуткий.

До этого Путин исполняет мечту тяжелобольного мальчика: катает на президентском вертолете. Но при этом глава государства стреляет из пушки – всплывает абсолютно новый факт из его биографии. Оказывается, он лейтенант артиллерии по военно-учетной специальности. Все это активно транслируют федеральные каналы телевидения. Военный образ все равно остается: лидер страны может, если что, и из пушки пострелять.

Не лишне напомнить, что и новогоднее обращение Владимира Путина получилось не совсем традиционным. Президент говорит о добре и милосердии, про восторженные глаза малышей и радость родителей, про сердца, согретые чуткостью и вниманием. Обратила на себя внимание фраза про помощников, которых у нас никогда не было и не будет, и о том, что мы должны поработать, чтобы достичь всеобщего благосостояния.

В связи с вышесказанным есть очень много комментариев на тему того, что власть готовит некую новую модель дальнейшего государственного развития, что Путин предстает заботливым отцом нации, который может стать рядом с простым человеком, помочь всем и каждому. Но главное —дети, подрастающее поколение. Они не могут сами о себе позаботиться. Что же касается всех остальных, давайте уж сами, но помните, страна вас также не бросит.

Это к разговорам о правке Конституции. О том, что Путин – это Россия. Он больше чем президент – он национальный лидер. Названия могут быть разными, но суть одна: он ответственный за страну. А в условиях враждебного окружения альтернативы нынешнему лидеру, конечно же, нет. Плюс к этому идет дискуссия относительно российской государственной идеологии. Путин – ее символ.

Что же такое происходит? Ответ понятен, ничего нового здесь нет. Впереди 2024 год. Время идет быстро, нужно готовить новый образ Владимира Путина, который, может быть, и перестанет быть президентом, но все равно останется у руля. Это одна версия. Но есть и другая: рейтинги падают – нужна перезагрузка действующей системы.

Все эти разговоры про черствость чиновников и о том, что надо быть ближе к людям, тоже неспроста. Президент на личном примере показывает, как нужно общаться с населением. Ну, а они поймут и стерпят и рост цен, который уже вовсю идет, и другие трудности, которые неизбежны в условиях отсутствия помощников и враждебного окружения.

Все бы хорошо, но найдутся ведь такие, что не поверят, скажут: «Это опять всего лишь политтехнологии». И главное, не всегда верят в это сами чиновники, как их ни инструктируй.

Все просто. Пришло время на деле полюбить свой народ. И вот с этим не всегда получается. И программа нужна реальная, а не абстрактная. На одних методиках далеко не уедешь. Риски все больше возрастают, а решить проблемы, ничего не меняя, – задача архисложная. Даже имея передовых политтехнологов и самые подготовленные каналы телевидения.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»