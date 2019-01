Twitter верифицировал страницу «МИД России в Крыму»

Дипмиссия Украины в Великобритании направила жалобу в техподдержку соцсети, с требованием заблокировать верифицированную страницу оккупационной структуры.

Посольство Украины в Великобритании обратилось к техподдержке соцсети Twitter из-за того, что соцсеть предоставила верификацию странице «МИД России в Крыму», сообщает пресс-служба посольства в н своей странице в соцсети.

«Абсолютно неприемлемо давать так называемому представительству МИД России в оккупированном Крыму голубой флажок. Россия нелегально аннексировала Крым, милитаризовала его и вопиюще нарушает права человека. Twitter должен заблокировать аккаунт» – сказано в заявлении.

We have sent official complaint @TwitterSupport. It's absolutely unacceptable to give so called #Russia's MFA in occupied #Crimea a blue tick! RU illegally annexed Crimea, militarized it & commits gross violations of human rights. Twitter must block that account! #crimeaisukraine pic.twitter.com/CGGQ9RFBem

— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 10, 2019