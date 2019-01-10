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Новости

Twitter верифицировал страницу «МИД России в Крыму»

Посольство Украины в Великобритании
10 января 2019

Дипмиссия Украины в Великобритании направила жалобу в техподдержку соцсети, с требованием заблокировать верифицированную страницу оккупационной структуры.

Посольство Украины в Великобритании обратилось к техподдержке соцсети Twitter из-за того, что соцсеть предоставила верификацию странице «МИД России в Крыму», сообщает пресс-служба посольства в н своей странице в соцсети.

«Абсолютно неприемлемо давать так называемому представительству МИД России в оккупированном Крыму голубой флажок. Россия нелегально аннексировала Крым, милитаризовала его и вопиюще нарушает права человека. Twitter должен заблокировать аккаунт» – сказано в заявлении.

Голубой флажок рядом с названием профиля в Twitter и других социальных сетях означает, что аккаунт верифицирован, то есть действительно принадлежит публичному лицу, компании или государственному учреждению. Верификация аккаунта российских органов в власти в Крыму может трактоваться как признание Крыма частью страны-оккупанта.

Напомним, Федеральная служба безопасности России сообщила о завершении строительства заграждения на административной границе Херсонской области и оккупированного Крыма.

Посольство Украины в Великобритании

Tags: Twitter, крым, оккупация, Россия, Украина

© Украинско-Российское обозрение

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