Проблема «северных территорий»: Япония хочет острова, а Россия – бесконечных переговоров

Накануне нового раунда переговоров Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ в отношениях Москвы и Токио произошел неожиданный скандал.

Посол Японии был вызван в МИД РФ, где получил строгое внушение. Как следует из официального заявления, главе японской дипломатической миссии было указано, что последние высказывания японских руководителей «грубо искажают суть договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса на основе Совместной декларации 1956 года, дезориентируют общественность двух стран относительно содержания переговоров. Такие заявления не могут быть расценены иначе как попытка искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, навязать другой стороне собственный сценарий ее урегулирования», пишет на страницах «Ежедневного Журнала» военный эксперт, заместитель главного редактора Александр Гольц.

Надо сказать, что Токио действительно резко активизировал в последнее время публичную дипломатию, стремясь представить передачу как минимум двух из четырех спорных островов Малой Курильской гряды как дело почти решенное. Японский премьер посетил в окружении репортеров могилу отца, знаменитого японского политика, который тридцать лет назад, находясь буквально на смертном одре, пытался уговорить Горбачева «разрешить территориальный вопрос».

Синдзо Абэ сообщил журналистам, что поклялся на могиле приложить все силы к скорейшему заключению мирного договора с Россией. Премьер Абэ, например, заявил, что Токио готов согласиться с присутствием российского населения на островах после их передачи Японии. «Мы не будем говорить, чтобы они уходили оттуда», — сказал он в интервью телеканалу «ТВ Асахи».

Наконец, газета «Иомиури» сообщила, что Токио намерен отказаться от взаимных финансовых претензий при передаче островов. То есть японское правительство само договорится о компенсации с японскими гражданами, чьи предки потеряли собственность, когда острова были присоединены к СССР. Из всего этого создается впечатление, что главное решение уже принято, осталось лишь согласовать детали.

Японская дипломатия явно пытается воспользоваться чрезвычайно скверной международной ситуацией, в которую загнала себя Москва. Международная изоляция Кремля, вызванная аннексией Крыма, секретной войной на Донбассе, попытками вмешательства в американские выборы, отравлениями в Великобритании, все усиливается.

Все меньше иностранных лидеров желают общаться с Владимиром Путиным. Дональд Трамп отказался от встречи с российским лидером на саммите G-20 в Сингапуре в ноябре прошлого года. Явно желая сгладить унижение от этого отказа и создать впечатление успешной внешней политики, тогда же в Сингапуре, на переговорах с Абэ, Путин и пообещал активизировать российско-японские контакты о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года.

Этот документ предполагал передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан (позже СССР дезавуировал это обещание, объяснив свои действия заключением американо-японского договора безопасности и сохранением военного присутствия США). Надо сказать, что спор о территориальной принадлежности четырех островов Малой Курильской гряды (кроме Хабомаи и Шикотана Япония претендует еще на Итуруп и Кунашир) давно превратился в неразрешимый дипломатический конфликт.

Из трудов, обосновывающих позиции сторон, можно составить приличную библиотеку. Аргументы отшлифованы до блеска. Вкратце позиция Токио основывается на том, что до 1945 года Россия никогда этими островами не обладала. Москва же утверждала, что завладела островами по результатам Второй мировой войны, что закреплено в Сан-Францисском мирном договоре, который, впрочем, не был подписан СССР. За 70 с лишним лет спор поднялся на принципиальную высоту. Его не получится разрешить на основе существующего международного права. Поэтому Япония и пытается воспользоваться сложившимися обстоятельствами.

Однако Владимир Путин заинтересован вовсе не в том, чтобы прийти к какому-то соглашению. Его интерес в том, чтобы вести бесконечные переговоры с японскими премьерами, которые, в отличие от вечного хозяина Кремля, обречены менять друг друга. И каждый, в своей самурайской наивности, будет искать и находить обещания в очередных путинских намеках. Судя по всему, Абэ попытался прояснить ситуацию.

И тут же получил «ответку». В МИД японскому послу напомнили о «неизменности принципиальной позиции России о том, что решение проблемы мирного договора возможно в условиях создания качественно новой атмосферы в российско-японских отношениях, должно быть поддержано народами обеих стран и основываться на безусловном признании Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет Российской Федерации над южными Курильскими островами».

Понятно, что никогда Токио российского суверенитета не признает. А ссылка на необходимость «народной поддержки» способна заморозить вопрос на долгие годы. В очередной раз японские расчеты на скорый возврат островов оказались призрачными. Что же касается Владимира Путина, то он рискует потерять последнего из участников «восьмерки», который еще хочет с ним встречаться.

Александр Гольц, «Ежедневный Журнал»