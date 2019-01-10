Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос российского террориста Гиркина

Его обвиняют в преступления против суверенитета и территориальной целостности Украины, а так же в организации террористической деятельности и совершения терактов.

Генеральная прокуратура Украины опубликовала повестку с вызовом на допрос бывшего лидера российских оккупационных сил, так называемого «ДНР», Игоря Гиркина. Соответствующий документ о вызове террориста на допрос 17 января, опубликован на сайте ГПУ.

Гиркина вызывают по подозрению в следующих преступлениях:

– ч. 1 статьи 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);

– ч. 3 статьи 258 (террористический акт);

– ч. 1 статьи 294 (массовые беспорядки);

– статье 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений);

– статьей 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего)

– статьей 349 (захват представителя власти или работника правоохранительного органа как заложника) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Игорь Гиркин, известный под псевдонимом «Игорь Стрелков», течение нескольких месяцев был командиром боевиков в городе Славянске и возглавлял силы «народного ополчения» в Донецке, а также был «министром обороны» боевиков.

21 мая 2014 Генеральная прокуратура Украины открыла отношении Игоря Гиркина уголовное производство по подозрению в создании террористической группы или террористической организации (ч. 1 ст. 258-3), организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 294), совершении теракта (ч. 1 ст. 258).

Генеральная прокуратура Украины