В Украине вынесены приговоры активным участникам провокаций организованных Россией

На основание материалов расследований СБУ были осуждены шесть организаторов и активных участников незаконного перекрытия трассы «Львов – Рава-Русская».

По материалам СБ Украины Каменка-Бугский районный суд Львовской области приговорил к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы еще одного организатора незаконного перекрытия трассы государственного значения «Львов – Рава-Русская», сообщает пресс-служба СБУ на странице ведомства в Facebook.

29 марта 2017 более ста человек организованно прибыли в село Гряда Жовковского района Львовской области, где пытались перекрыть движение автотранспорта и жгли шины, создавая заказную картинку «негатива из Украины» для масс-медиа. Среди плакатов участников акции были лозунги на польском языке, направленных на расжигние межнациональной розни: «Нет! Геноциду поляков»,«Волынь в наших сердцах».

«В результате принятых совместно с Нацполициею во Львовской области мероприятий был задержано 92 участника этой акции. Каково же было удивление стражей порядка, когда оказалось, что среди участников блокировки трассы нет ни одного этнического поляка!» – отмечает председатель СБУ Грицак.

Оперативники Службы безопасности установили, что за этой провокацией стоял предводитель радикального движения «Наждак» Николай Дульский, в последнее время скрывается от украинского правосудия на территории России.

После разоблачения его, как организатора акции, Дульский был вынужден снять маску украинского националиста и сегодня открыто выступает в российских СМИ с антиукраинской риторикой.

«Остается только один вопрос – «из кармана» ФСФ, ГУ ГШ или СРВ РФ он получает заработную плату?», – отмечает председатель СБУ Грицак.

9 января 2019 соратника Дульского – жителя Хмельницкой области – суд признал виновным в совершении преступлений против основ национальной безопасности, общественного порядка и нравственности, авторитета органов государственной власти, органов местного самоуправления и объединений граждан.

Ранее к различным срокам заключения были осуждены пять других организаторов и активных участников этой незаконной акции.

«Відповідальності не уникне жоден, хто погодився за гроші Кремля розсварити українців з дружніми народами», — Голова… Опубліковано Служба безпеки України Четвер, 10 січня 2019 р.

«СБУ и в дальнейшем будет осуществлять комплекс мероприятий, направленных на недопущение реализации запланированных российскими спецслужбами провокаций. «Уверяю, что ответственности не избежать ни один, кто согласился за деньги Кремля рассорить украинский с дружественными народами», – подчеркнул председатель СБУ Грицак.

СБУ