Беларусь и Россия не будут объединятся в единое государство, – Лукашенко

Лукашенко заверяет, что «по многим-многим причинам об объединении двух государств речи не идет».

Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна не будет объединяться с Россией, но готова развивать Союзное государство. Он так же подчеркнул, что этот вопрос согласован с нацлидером России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба главы Беларуси.

«Мы с Президентом России однозначно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет – об объединении. Мы должны были в свое время принять Конституционный акт, то есть Конституцию Союзного государства, и там все должно было быть прописано: и органы управления, и органы власти, и единая валюта, политика. Россия отказалась в свое время идти этим путем. Я это напомнил Президенту России, он сказал: «Да, так и было». Встает вопрос: что будем делать с союзным договором? Надо садиться за стол и смотреть, что мы вместе можем сегодня согласно договору решить, на что мы можем без всякого давления пойти», – заявил Лукашенко.

Глава Беларуси особо подчеркнул, что союз Беларуси и России может развиваться только на равноправной основе.

«И это не потому что Лукашенко так хочет, как это преподносится в России, а потому что это фундаментальные принципы построения любого союза. Нет равноправной основы – нет союза. Все должно происходить на равноправной основе, и на это должна быть воля двух народов – Российской Федерации и Беларуси. Мы все время, формируя этот союз, должны оглядываться на мнение наших людей. Поэтому по многим-многим причинам, вы сами понимаете, об объединении двух государств речи не идет», – сказал Лукашенко.

Он заявил, что на объединение с Беларусью не может пойти и сама Россия.

«Нет такой возможности у России, учитывая последствия всего, на это пойти. Поэтому надо успокоиться и прекратить эти разговоры, что кто-то кого-то наклонил или наклоняет. Здесь никто никого не наклонит», – отметил белорусский лидер.

Напомним, в декабре Лукашенко заявил, что Москва хочет «инкорпорировать» Беларусь в состав России.

Пресс-служба президента Беларуси