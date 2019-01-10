СБУ задержала с поличным подозреваемого в подготовке терактов во время выборов

Задержанный мужчина действовал на территории Украины по заданию ФСБ. Украинские спецслужбы полгода отслеживали деятельность подозреваемого.

Служба безопасности Украины задержала мужчину, подозреваемого в подготовке терактов во время выборов президента Украины. Мужчина действовал по заказу Федеральной службы безопасности России, сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, речь идет о разоблачении подготовки террористической группировки.

Оперативные мероприятия в отношении подозреваемого гражданина проводились с августа 2018 года. Правоохранители задокументировали, что К. приобрел боевые гранаты и 11 пистолетов на общую сумму 5250 долларов, сбывал наркотические средства, а также передал 600 долларов сотруднику следственных органов, который должен был нанести третьему лицу тяжкие телесные повреждения.

«Установлено, что гражданин К. действовал по предварительному сговору с неустановленными в настоящее время лицами и согласовывал свои действия с сотрудниками ФСБ РФ (с дислокацией в АР Крым), с целью силовой поддержки оппозиционных политических объединений путем совершения террористических актов и массовых беспорядков на территории Украины во время проведения президентских выборов в Украине», – сообщает пресс-центр ООС.

Сегодня подозреваемого задержали во время приобретения очередной партии огнестрельного оружия – 3 пистолетов ПМ. Сейчас правоохранители проводят обыски по месту работы и жительства фигуранта дела.

Напомним, Служба безопасности Украины заявляет, что Россия начала подготовку к вмешательству в украинские выборы с помощью аккаунтов в социальных сетях Facebook и Twitter.

Пресс-центр ООС