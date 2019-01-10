Европейские правые радикалы в услужении у Кремля. Установлен организатор поджога Венгерского центра в Закарпатье

Поджог Венгерского культурного центра в Ужгороде совершенный в прошлом году является терактом выгодным прежде всего Кремлю. Россию считают и вероятным заказчиком поджога.

В феврале прошлого года в Ужгороде, областном центре Закарпатской области, неизвестные подожгли Венгерский культурный центр. Пожар осложнил и без того непростые отношения между Киевом и Будапештом. Сейчас польские следователи закончили расследование поджога и назвали его терактом, пишет на страницах «Настоящего Времени» Ирина Ромалийская.

Следствие уверено, что поджигали центр крайне правые поляки, заказчиком был немецкий журналист, а выгоден этот пожар России. Польский портал «TVP.Info», ссылаясь на свои источники, утверждает, что поляки для поджога были выбраны неслучайно: если бы они попались на месте преступления и стало бы ясно, что это не украинские националисты, то испортились бы отношения Украины и Польши. Что тоже на руку Москве.

Еще год назад российский сенатор Алексей Пушков заявлял по этому поводу: «Что бы ни произошло на Украине – поджоги, взрывы, покушения, – в Киеве на все один ответ: «кремлевская рука». Нет. Это немощные руки Киева». Так он написал в своем твиттере в ответ на заявления вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко, который увидел в поджоге «руку Кремля».

В первую неделю поджога СБУ установила, что иностранцы приехали в Закарпатье из Словакии и остановились в местном хостеле. Все доказательства сразу же передали польским коллегам. Позже обнародовали и фото подозреваемых.

Спустя год польские прокуроры рассказали местным СМИ всю хронологию преступления. В поджоге они подозревают Адриана Марглевского, Томаша Рафала Шимковяка и Михала Прокоповича, который, по версии следствия, координировал их действия по телефону из Польши. Он же заплатил поджигателям по 500 евро. До сих пор в материалах прокуратуры не называется имя организатора.

Мануэль Оксенрайтер

Появились версии, что не названный пока публично польским следствием немец – это немецкий журналист, неонацист, частый гость российских телеканалов и разоблачитель «бандеровской хунты в Киеве» Мануэль Оксенрайтер.

Журналист Радио Свобода Марк Крутов, который занимался расследованием этого дела, смог найти косвенные подтверждения того, что заказчиком поджога мог быть Мануэль Оксенрайтер.

– Я должен сразу оговориться, что первым эту версию выдвинул независимый исследователь европейских правых и их связей с Россией Антон Шеховцов. Но я с ней согласен, и мне удалось косвенно эту версию подтвердить.

– Мануэль Оксенрайтер, действительно такой человек, который был знаком с Михалом Прокоповичем, организатором этого поджога, есть их совместные фотографии, они вместе ездили в Крым, в Донбасс, участвовали в пропагандистских мероприятиях там. Я вчера, естественно, попытался связаться с Мануэлем Оксенрайтером, который активно вел до вчерашнего дня свою страничку в социальной сети «ВКонтакте». И он мне ответил: он сказал, что сам об этом всем узнал только сейчас из интернета, назвал все эти обвинения в его адрес полной чушью.

Я стал изучать список друзей Оксенрайтера во «ВКонтакте» и обнаружил там не Прокоповича, это бы меня не удивило, потому что мы знаем, что они были знакомы, а обнаружил там одного из поджигателей, Томаша Рафала Шимковяка. Казалось бы, если Оксенрайтер к этому не имеет отношения никакого, было бы, наверное, не совсем понятно, почему они находятся в друзьях, хотя, в общем-то, почему бы и нет.

Но тем не менее, как только я спросил у Оксенрайтера, знаком ли ему кто-то из поджигателей или фигурантов этого дела, он сразу перевел свою страничку вконтакте в режим «только для друзей», закрыл ее. Вот это еще одно такое косвенное подтверждение, возможно, он не хочет, чтобы польская прокуратура тоже увидела это косвенное свидетельство его связей с этими поджигателями.

– Что вам известно об этих поляках-исполнителях, кто эти люди, в каких организациях состоят?

– Это молодые жители Польши, один из них жил в Кракове, служил в армии. Им чуть больше 20 лет. Другой жил в городе Быдгощ. Они оба состояли в ультраправой, фактически неофашистской польской группировке «Фаланга». Михал Прокопович, который был организатором поджога, состоял также в ультраправой партии «Смена», которая была организована в 2016 году и замечена в активных связях с Кремлем в продвижении кремлевской пропаганды в Польше. Сейчас лидер этой партии находится под арестом по обвинению в шпионаже на Россию и Китай.

– Вы усматриваете во всей этой истории так называемый «русский след»?

– Я усматриваю в этой истории пророссийский след. Потому что мы знаем на примерах других подобных активистов, которые выступают с позиции Кремля в центрально-восточных европейских странах, что зачастую они не напрямую руководятся Кремлем, а пытаются сделать что-то, провести какую-то акцию, которая, как им кажется, покажется Кремлю полезной. И Кремль, возможно, их как-то за это отблагодарит – либо даст им заказ на какую-то еще акцию, либо просто похвалит, либо выделит какое-то финансирование, даст какой-то грант.

Поэтому мы не можем точно утверждать, что этот поджог был заказан в Кремле. Но возможно, действительно это было так. Я думаю, что ответ на этот вопрос уже есть у польских спецслужб, мы узнаем его, когда начнется суд по этому делу.

«Украино-венгерскую карту разыгрывают с 2014 года»

В СБУ позицию о поджоге озвучили еще в феврале прошлого года. По версии украинской спецслужбы, организаторы этой акции – российские спецслужбы, а цель – разжечь конфликт между украинцами и представителями национальных меньшинств, которые проживают на территории Украины, в частности – венгров и поляков. Так озвучил позицию ведомства руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов.

По его словам, только на протяжении 2017-2018 годов на территории Украины более 20 акций были организованы спецслужбами России, в них участвовали и граждане Украины, и, как в этом случае, привлекались граждане иностранных государств.

На вопрос о том, действительно ли Оксенрайтера называют заказчиком поджога, Гуськов ответить отказался, но отметил хорошую работу польских коллег-следователей.

Дмитрий Тужанский, политолог из Ужгорода, считает, что поджог Венгерского центра – это не политическая акция, а теракт, провокация.

– Все было четко спланировано – от того, как это было реализовано, когда – чтобы не было жертв, то есть это ночью, когда никто не работает. В то же время отличная картинка: коктейль «Молотова», взрыв, поджог, эти все кадры, что вы показываете.

С другой стороны, я хочу напомнить, что это было сделано как раз тогда, когда конфликт между Киевом и Будапештом был на пике, когда Будапешт искал рычаги влияния на Киев по линии ОБСЕ. И первый поджог состоялся как раз за два-три дня до визита топ-дипломата ОБСЕ в Ужгород. То есть очень-очень много, я бы не говорил – совпадений, это план. И тем более поляки замешаны.

– Чей план?

– Мое мнение (и как по мне, это очевидно): это план Кремля, план российских спецслужб, которые украино-венгерскую карту разыгрывают не последний год или полтора, а с 2014 года.

– А чего удалось добиться в таком случае организаторам этого теракта?

– Тут целей было много. Есть обратная реакция. Потому что до этого поджога, до этого взрыва венгерская сторона не очень верила в след Кремля как раз в этих провокациях против венгров. Они, наоборот, открыто обвиняли украинское государство, украинских националистов, даже украинские спецслужбы – намекали, что они могут за этим стоять.

А когда случился один поджог, а потом через три недели второй поджог, венгры пересмотрели свое мнение. И сейчас хоть и неловко, но они все-таки подтверждают, что есть третья сторона – Россия, которая пытается манипулировать Будапештом, пытается рассорить Киев и Будапешт, столкнуть их лбами. И это работает.

– По вашему мнению, какие шаги может осуществлять Венгрия в контексте украинского стремления к сближению с НАТО и с ЕС?

– Очень важно понимать, что когда был принят закон об образовании, Венгрия искала рычаги влияния на Украину, была идея пересмотра Соглашения об ассоциации. Не сработало, не разрешили. Была попытка через линию ОБСЕ надавить на Украину – тоже не сработало. Этот рычаг комиссия Украина-НАТО – это единственный в принципе рычаг, который имеет Будапешт, чтобы как-то повлиять на Киев.

И поверьте мне, Будапешт будет до последнего этот козырь держать в рукаве. То есть он будет периодически отменять свое вето, блокировку этой комиссии, но до последнего, пока вопросы, связанные с правами венгерского нацменьшинства, с этим гражданством и так далее, пока эти вопросы хоть как-то не будут урегулированы, Будапешт будет шантажировать либо ставить условия, что мы вот заблокируем сближение Украины с НАТО. То есть это очень длинная история, это не решается за неделю-две-три, даже год.

Ирина Ромалийская, «Настоящее Время»