Россия должна принять участие в проекте «OneWeb», – Рогозин

По мнению главы «Роскосмоса», если Россия откажется от участия в этом проекте преимущества от реализации проекта получит Украина, на территории которой разместят наземную инфраструктуру.

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин считает, что Россия обязательно должна включится в реализацию проекта «OneWeb» и разместить на своей территории элементы наземной инфраструктуры. В случае отказ России от участия в этом проекте преимущества получат другие страны, в том числе и Украина, подчеркивает Рогозин в своем интервью «РБК».

«Станции наземной инфраструктуры будут, может быть, не на нашей территории, а на территории Украины или других стран, и полностью будут обеспечивать интернет-трафик. А мы выпадем из этого проекта, не имея возможности на него влиять и технически контролировать. Поэтому мы считаем, что этот проект в принципе будет реализован», – заявил глава «Роскосмоса».

«Я понимаю скепсис коллег из ФСБ, они и должны занимать самую скептическую позицию, но надо иметь в виду, что эта орбитальная группировка нашими партнерами все равно будет создана, хотим мы этого или нет», – отметил Рогозин.

Проект «OneWeb», также ранее был известен как «WorldVu» – планируемая британская группировка из большого количества спутников, которая, как ожидается, с помощью технологий мобильной спутниковой связи к 2019 году сумеет обеспечить широкополосным доступом в сеть Интернет пользователей по всему миру, за счет полного охвата поверхности Земли.

Инвесторами проекта «OneWeb» выступают такие известные компании, как «Airbus Group», «Bharti Enterprises», «Hughes Network Systems» дочерняя компания «EchoStar Corp.», «Intelsat», «Qualcomm Incorporated», «The Coca-Cola Company», «Totalplay», «Grupo Salinas Company», «Virgin Group.» и др.

«РБК»