Новая российская киноподелка – «Т-34». Чем запомнится этот фильм?

Фильм снят по «легендарным событиям». Слово «реальным», конечно написать было стремно, но что-то надо было написать…

Российский кинематограф выблевал новый «шедевр» в русле традиционного российского «победобесия» – «Т-34». Если вы меня спросите, что это за фильм и стоит ли его смотреть, я , – пишет на своей странице Facebook Александр Гутин, – отвечу так: «Если вы любите еб##ый треш (а многие любят именно е##ный треш, я проверял), то конечно, смотрите».

Почему же он такой уж е##ный? Примерно так может спросить меня любопытный кинозритель, и я ему охотно отвечу.

Ну, во-первых, и для меня это очень важно, я основываюсь на личном восприятии. Главные герои драматического и героического сюжета это: Полицейский с Рублевки, Антоха из «Реальных пацанов» и сын Ивана из «Сватов». Для полноты картины не хватало Микки Мауса, карлика из форта Баярд и Ахеджаковой. Но увы, их забыли пригласить.

"Т-34". Если вы меня спросите, что это за фильм и стоит ли его смотреть, я отвечу так:-Если вы любите ебаный треш (а… Опубліковано Александром Гутином Неділя, 30 грудня 2018 р.

В последнее время у меня сложилось вполне осознанное впечатление, что если вы переключите телевизор с «ТНТ» на «Энимал Плэнет», «Охоту и Рыбалку» или «Бибигон», то вы обязательно увидите там Александра Петрова. Он везде. Он играет всех. По хуй какая роль. Да что там роль, если вы ночью пойдете на кухню, то в мультиварке или в чайнике вы сможете увидеть Александра Петрова.

Полицейский с Рублевки у него получился хорошо. У меня такое ощущение, что он не играл, а реально был самим собой, поэтому даже Гоголь у него был полицейским с Рублевки.

Но вернемся к нашему кино. Сюжет незамысловат. Действие происходит в 1941 году, запомните эту дату.

Во время сражения на Волоколамском шоссе вчерашний курсант Ивкушкин попадает в плен и оказывается в концлагере, где героически выдерживает допросы и прочие издевательства, не сказав даже своей фамилии . На х## она была нужна немцам не понятно, но героизм впечатляет.

Не буду вдаваться в сюжет ибо он слишком ох####н, чтобы я мог его достойно описать.

Вкратце — немцы дают ему танк Т-34 для х## пойми каких целей, Петров, который Ивкушкин набирает вышеназванную клоунскую команду и вместо того, чтобы пасть жертвой немцев, уе####ет на нем к чешской границе, кладя х## на многочисленные посты, преграды и прочие противотанковые ежи.

Немцы посылают вдогонку почему-то не самолет, а танки «Пантера». Ебанутые создатели фильма даже не удосужились посмотреть в сраной Википедии, что Пантеры были созданы только в 1943 году, а действие, как вы помните, по заявлению тех же создателей, происходило в 1941-ом.

Ах, да, потом выясняется, что это уже 1944 год. Тогда вообще пиздец не понятно, как пленный, выдающий себя за рядового, мог три года прожить в концлагере и вполне неплохо себя чувствовать, хотя известно, что «текучка» кадров там была достаточно большой, и продолжительность жизни в концлагерях советских военнопленных не превышало полгода. И не очень понятно, откуда в концлагере «Пантеры», когда, если это уже 1944 года, с одной стороны Германию е####т Советская Армия, а с другой союзники, и каждая единица техники на счету, а они тут, б##дь, Париж-Дакар устраивают.

Ну, и конечно, же штампы, способные вскружить и нах## оторвать башню любому поцреоту: немцы, естественно, до##бы, а русские молодцы с присущей им смекалочкой.

Именно поэтому, вероятно, немцы сами дали русским танк, заправленный до отказа топливом да еще и с запасом оного. Иначе я не могу объяснить такое длительное уе##ние от погони.

Впечатлил танковый дрифт по пересеченной местности на скорости «Теслы», хотя по пересеченной местности танк не мог двигаться быстрее 25 км/ч, то бишь со скоростью велосипеда. Поэтому, собственно, танк могли догнать не «Пантеры», не самолеты, а группа фельдфебелей на великах.

Ну и по мелочам, конечно, до х## всякого говна, как розовые (розовые б##дь!!) петлички на танкисте. Х## знает, что это за войска такие, может ЛГБТ кавалерия, а может отряд боевых геев, но явно не Красная Армия.

Не понятно, как появилась баба для любовного сюжета в концлагере, где живут суровые русские пленные.

Впечатлила современная вязаная шапочка.

Ну, на десерт: Киностудия «Амедиа» , создавшая это гениальный фильм, известна широкой публике как создатель одного-единственного продукта — мультфильма «Наша Маша и Волшебный орех», что, собственно, многое объясняет.

Но с какого-то х## получила 9 миллионов долларов на создание этого говна.

Хотя почему с какого-то? С вполне понятного х##. Там в начале «ТриТ» написано, как большой привет от Михалкова. Мы вас узнали, Никита Сергеевич, можете надеть императорскую корону и больше не прятаться.

Ох###но смотрелась напоминалочка: фильм снят по легендарным событиям. Слово «реальным», конечно написать было стремно, но что-то надо было. Написали «легендарным». Что можно читать, как по «сказочным событиям».

И напоследок: Советский фильм «Жаворонок» 1964 года очень хороший фильм. И снят был куда за меньшие деньги. И зачем было тратить такую кучу бабла, чтобы переснять хорошее кино, сделав говно, не понятно. Нет, понятно, что ничего нового вы создать не можете, понятно, что проще сп####ть и распилить, но если уж п####те, то сделайте хотя бы на том же уровне, что и оригинал, а не снимайте е##ный треш с клоунской труппой в главных ролях.

Я, конечно, понимаю, что в таких случаях существует отмазка: это же не документальный фильм, а художественный. Конечно, конечно. Но даже, когда вы снимаете художественный фильм, не надо держать зрителя за идиота.

А то таким образом скоро начнут снимать фильм, как Сталин лично сжег Гитлера и его собаку в мартеновской печи. Хули, художественный фильм же. Ах, да, и Гитлера, и Сталина должен играть Александр Петров. И собаку тоже. Только Панина не берите, а то порно получится. Хотя…

Александр Гутин, Facebook