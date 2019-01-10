«Нафтогаз» подал новый иск к «Газпрому» из-за угрозы прекращения транзита газа через ГТС Украины

Сумма искового требования составляет 12 миллиардов долларов. Забрать иск «Нафтогаз» готов в случае заключения нового контракта по европейским стандартам.

Государственная компания «Нафтогаз Украины» подала в Стокгольмский арбитраж новый иск к российскому концерну «Газпром» на 12 миллиардов долларов, сообщил глава компании Андрей Коболев в эфире «5 канала», передает «Deutsche Welle».

Он объяснил иск угрозой падения цены украинской газотранспортной системы после строительства Россией газопроводов в обход Украины. Так, по словам Коболева, «Газпром», после строительства газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», перестанет выполнять свои обязательства перед «Нафтогазом» как владельцем контракта.

При этом, глава «Нафтогаза» отметил, что компания готова отказаться от иска в случае заключения нового долгосрочного контракта с «Газпромом» по европейским стандартам.

«Фактически мы говорим российским коллегам: если вы строите (обходные газопроводы, — ред.) и не хотите транспортировать, то компенсируйте. Если хотите транспортировать и готовы подписать долгосрочный контракт по европейским правилам, с гарантиями, что эти деньги вы нам заплатите, мы готовы от иска отказаться или изменить его», — пояснил Коболев.

Глава «Нафтогаза» также сообщил, что в 2018 году НАК уже инициировал арбитраж, в рамках которого требовал от «Газпрома» пересмотреть тарифы на транзит газа в 2018-2019 годах и компенсировать предполагаемые убытки в объеме на $11,6 млрд. Кроме того, «Нафтогаз» подал иск против Москвы, обвинив ее в захвате активов украинской газовой монополии в аннексированном Крыму на сумму более чем $5 млрд.

В феврале Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» по иску на сумму почти $4,7 млрд. Суд, однако, зачел встречные требования «Газпрома». В результате российскую сторону обязали заплатить «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов. «Нафтогаз» требовал от «Газпрома» 17 млрд. «Газпром» обжаловал данное решение и заявил о расторжении ранее заключенных контрактов с «Нафтогазом».

Напомним, накануне Коболев подтвердил свое участие в трехсторонних переговорах по транзиту газа 21 января в Брюсселе.

Газовый и транзитный контракты между Украиной и РФ действуют до конца 2019 года. В конце декабря прошлого года Коболев заявил, что Россия не собирается обеспечивать гарантии транзита газа через украинскую ГТС после 2019 года.

«Deutsche Welle»