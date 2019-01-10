Почему русские эмигранты в Украине призывают голосовать за Порошенко?

Это не за Порошенко, а против сдачи. Против сдачи врагу своего дома. Мы на войне и у нас есть враг, который с оружием и ложью лезет в наш дом.

Тут у российских журналистов недоумение возникло. У Кашина. Мол, эмигрировавшие в Украину их рашки за Порошенко топят. Что Бабченко, что я, – пишет на своей странице в Facebook журналист Виктор Майстренко.

Ну, много народа, кроме Шехтмана.

Да и так же, много народа пишут, а чей-то ты, Вить, за Порошенко голосовать собрался.

Я уже пояснял как-то. Еще раз напишу.

Не за Порошенко топим, а за наш новый дом.

Просто уже оставляли все. И приход РоССии в наш новый дом – это полный пи###ц, который поставит вопрос: «А куда дальше?»

Тут у российских журналистов недоумение возникло. У Кашина. Мол, эмигрировавшие в Украину их рашки за Порошенко топят…. Опубліковано Виктором Майстренком Середа, 9 січня 2019 р.

Для нас, прошедших момент прощания со старой жизнью, при чем полного прощания и эмоционального и материального, нет другого варианта, как пытаться огородить свой новый дом от Мордора.

Мы, наверное, момент, когда война встает на второй план после холодильника и цен в Сильпо на колбасу, воспринимаем более больно, т.к. прекрасно понимаем, что эта самая цена на колбасу может прогнать нас из нового дома дальше.

Нам важно направление уводящее от РоССии, а не «давайте договоримся», т.к. мы понимаем, что договориться ни о чем не получится, кроме как о сдаче.

Понятно, что для 90% окружающих бытовые удобства и комфорт – это важнейшее.

Понятно, что для процентов 50, а то и больше – войны нет, а есть непонятное, далекое что-то, этот их комфорт задевающее. Не касающееся их, но воздействующее на привычный уклад жизни.

Понятно, что целая прорва народа вообще не понимает, что на их дом напали, и эта прорва считает, что «наговаривают на брата».

И понятно, что с приходом рашки, если сбудутся мечты о долларе по 12 и газе, что государство доплачивать еще будет – то вздохнет много народа, скажут, ну, что ж, давай так попробуем, у нас же здесь все.. Дом, семья… Жили же до этого… А не понравится – Майдан устроим…

Не устроит никто ничего, если сейчас проиграем, долго еще никто ничего не устроит. Уже будут все силы брошены, чтоб просто максимально затруднить возможность революции в случае чего.

Просто придется в Мордоре жить. Как приходится в «ДНР» – «ЛНР» жить тем, кто вроде бы и против орков, но «у нас же здесь все – уедем – музыкальный центр спиздят, да и на кладбище сходить не получится, да и вообще – здесь хоть стены, а там неизвестность…»

Нам, понаехавшим, может даже проще – мы проходили бегство. Мы проходили потерю всего. Второй раз – это проще уже будет. И оставаться будет нельзя. Мы не можем «попробовать пережить, а там может, что изменится», мы прямые враги Мордора. Политические мы, так сказать. Нам просто придется двигаться в новую неизвестность, даже просто из чувства банального – самосохранения и безопасности для своей семьи.

Потому все это не за Порошенко, а против сдачи. Против сдачи врагу своего дома. Просто мы на войне. Просто у нас есть враг, который с оружием и ложью лезет в наш дом.

А с ценами высокими справиться проще, чем с врагом, если он зайдет в дом.

Потому – это все не за Порошенко, а за курс взятый Украиной. Ведь по курсу этому – не власти ведут, а мы сами толкаем страну. Мы сами – паруса для страны.

Мы свободны и пока мы свободны мы можем влиять на направление. Да, все устали. От войны устали, от вранья, от цен на колбасу, в конце концов. Но это не повод развернуться обратно. У нас получается пока все. Пусть где-то лучше, где-то хуже, где-то пусть совсем плохо, но получается. И все у нас, надеюсь получится. Пусть и не так быстро. Пусть через усталость. Но получится.

Потому не надо искать меркантильных причин в постах. Никто не продает свои посты. Просто деремся за свою Украину. На сколько хватает сил и как можем. Деремся, зная не по наслышке, что лезет сюда. Т.к. вариантов других нет.

Виктор Майстренко, Facebook