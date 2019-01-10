Президент Молдовы Додон жалуется премьер-министру России Медведеву на санкции против Украины

Введенный Россией запрет на ввоз транзитных товаров с Украины ударил по молдавским производителям.

Президент Молдавии Игорь Додон направил письмо премьер-министру России Дмитрию Медведеву с жалобой на трудности, к которым привело введение Москвой запрета на импорт товаров с Украины. Текст письма президент Молдавии опубликовал на своей странице в Twitter, отметив в сообщении официальный аккаунт премьер-министра России.

По слова Додона, постановление, подписанное Медведевым в конце декабря, «создает барьеры и для экспорта молдавской продукции на российский рынок в силу удлинения маршрута доставки грузов и увеличения транспортных потоков».

«Прошу вас по возможности в ближайшее время рассмотреть вопрос о выходе из сложившейся ситуации, касающейся транспортировки молдавской продукции в Российскую Федерацию через территорию Украины», – написал в заключение Додон.

Постановление правительства России, на которое ссылается Додон, Дмитрий Медведев подписал 29 декабря. Документ предусматривает ограничения на импорт целого ряда категорий товаров, которые производятся на Украине или поставляются в Россию транзитом через украинскую территорию.

Направил официальное письмо @MedvedevRussia в связи с Постановлением Правительства РФ, которое создало определенные затруднения для молдавского экспорта.

Хочу отметить, что я взял под личный контроль урегулирование проблемы, и ее решение будет найдено в ближайшие дни. pic.twitter.com/Kx3UuLFO7R — Dodon Igor (@dodon_igor) January 10, 2019

Среди категорий, попавших под ограничения, – продовольственные товары (хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерская продукция, пиво и вино, растительное масло и др.), ряд наименований сельскохозяйственного и промышленного оборудования, некоторые виды сырья, бытовой химии и предметов гигиены.

«Украинско-Российское обозрение»