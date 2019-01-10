Испытано в Йемене. Почему россиянам стоит бояться будущего украинско-польского ЗРК?

Несмотря на попытки России вбить клин между нашим государством и Польшей, стоит отметить, что военно-техническое сотрудничество развивается по нарастающей.

И свидетельство этого недавнее заявление представителя польской частной оборонной компании WB Electronics о том, что в ближайшие три года в серийном производстве появится ЗРК среднего радиуса действия, разработанный совместно с украинскими предприятиями, пишет на страницах «Деловой Столицы» военный эксперт Михаил Жирохов.

По его словам, в основе проекта должна быть ракета, созданная на базе технологий «высокоманевренной» авиационной Р-27 класса «воздух-воздух», которая серийно производится в Украине и является одним из основных элементов вооружения истребителей типа Су-27 и МиГ-29. По словам польской стороны, на данный момент уже существует большинство необходимых элементов – двигатель, топливо, головки самонаведения.

Ракетный комплекс должен, по идее, базироваться на грузовике Jelcz 662D, при этом полная масса составит 14 000 кг. Комплекс может использовать три вида ракет ЗР-27 с разными головками самонаведения и соответственно различной дальностью поражения воздушной цели. Так, с инфракрасной ГСН цель будет уверенно поражаться на дальностях до 30 км, с активной радиолокационной – до 25, а с пассивной – вообще до 100 км.

Пока совершенно непонятно, что находится в основе этого зенитно-ракетного комплекса (название которого, кстати, еще неизвестно). Дело в том, что модернизированные ракеты Р-27 производства ГАКХ «Артем» используются как основа для, по крайней мере, трех проектов.

Так, с поляками уже довольно продолжительное время обсуждался (и даже велись какие-то работы) комплекс Narew. Причем по самым оптимистическим прогнозам его серийное производство должно было начаться уже в 2019 г. Однако о проекте уже давно ничего не было слышно и есть большая вероятность, что это именно его реинкарнация.

С другой стороны, по некоторым данным в финальной стадии у нас находится и другой проект зенитно-ракетного комплекса с той же ракетой ЗР-27. Речь идет о «Полтаве». Его окончательный облик неизвестен, но есть неофициальная информация, что базой его будет четырехосное шасси КрАЗ-7634НЕ. Причем интересно, что один образец шасси «АвтоКРАЗ» буквально на днях с помпой передал армейцам. Было заявлено, что он станет основой для ракетного комплекса, причем многие военные наблюдатели сделали однозначный вывод – база для противокорабельного «Нептуна». Однако, как мне кажется, не все так однозначно.

И наконец есть реальные шаги в реализации программы коренной модернизации на основе ЗР-27 ЗРК «Бук», состоящего на вооружении Воздушных Сил. Кроме новой ракеты в состав комплекса вместо старой станции обнаружения и целеуказания 9С18 «Купол» планируется ввести трехкоординатную РЛС кругового обзора 80К6М от запорожского НПК «Искра», которая позволяет обнаруживать цели типа Су-27 на расстоянии до 400 км.

Говоря о комплексах на базе ЗР-27 – фактически варианта ракеты «воздух-воздух» – нельзя не упомянуть и об их эффективности, в которой так часто сомневаются наши северные соседи. И очень зря.

Мировая тенденция свидетельствует о том, что все чаще такие комплексы с модернизированными авиационными ракетами становятся на вооружение ведущих армий мира. Тут и израильский SPYDER на базе авиационных ракет Rafael Python 4 или 5 и Derby соответственно с инфракрасным и активным радиолокационным наведением (кстати, такой комплекс вполне себе успешно применялся грузинской армии в ходе войны «888») или американский Sea Sparrow. И даже в самой России существует подобный проект – РВВ-АЕ-ЗРК.

Мало того, ракеты Р-27 даже в немодернизированном варианте уже показали свою эффективность в одной из «горячих точек», а именно в Йемене. Противники существующей власти – хуситы – смогли создать достаточно эффективную систему ПВО именно на базе ракет Р-27, которые в свое время массово закупались в Украине и России для вооружения истребителей МиГ-29.

В декабре 2017 г. западные СМИ «засветили» грузовик с установленной Р-27Т с тепловой головкой наведения. И уже в начале января следующего года такое оружие было пущено в ход. И, как ни странно, весьма эффектно.

Так, 7 января хуситы сбили (или, по крайней мере, повредили) саудовский истребитель-бомбардировщик американского производства F-15 – самолет, который за 40 с лишним лет эксплуатации ни разу не был сбит в воздушном бою! Для подтверждения в сеть было выложено видео. Как оказалось, 39 кг боевой части ракеты оказалось достаточно для нанесения серьезных повреждений двухдвигательному самолету.

В том же видео была и одна из подсказок, как конкретно хуситам удалось достичь такого результата. А оказалось, что для наведения ракеты на цель умельцы использовали американский тепловизор FLIR Ultra 8500, снятый со сбитого саудовского вертолета.

Такой же ракетой 22 марта 2018 г. над йеменской провинцией Саада был подбит второй саудовский F-15. Хотя хуситы претендуют на полную победу, однако саудиты хотя и подтверждают факт атаки, но заявляли, что их самолет был подбит и дотянул до своей базы.

А через четыре дня – 26 марта – под ракетный удар попали сразу два F-16 ВВС ОАЭ, которые поддерживают действия центрального правительства. Понятно, что они сразу записаны в сбитые, однако по видео вряд ли можно сказать, что истребители сбиты – очень многие военные специалисты склоняются к мысли, что выпущенные ракеты «ушли» на вовремя выпущенные летчиками тепловые ловушки. Это последний известный на сегодня случай применения таких себе эрзац-ЗРК, но уж точно не последний.

Таким образом, можно говорить, что в случае реализации проекта ЗРК с ракетой ЗР-27 (неважно самостоятельно или вместе с Польшей) Украина получит достаточно дешевый (практически все компоненты собственного производства), но в тоже время эффективный вариант для создания комплексной системы ПВО. А в связке с модернизированными «советскими» комплексами (С-300, «Оса-АКМ», «Куб», «Бук») он способен создать серьезные проблемы российской авиации в случае начала крупномасштабной войны.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»