В МИД России вызывали японского посла из-за «претензии» на Курильские острова

В российском внешнеполитическом ведомстве заявляют, что «решение проблемы мирного договора возможно в условиях новой атмосферы в российско-японских отношениях».

Российские власти недовольны высказываниями японского руководства относительно спорных островов, которые Москва называет Южными Курилами, а Токио – оккупированными Северными территориями. Как сообщает Министерство иностранных дел Российской Федерации, 9 января посол Японии в России Тойохису Кодзуки был приглашен в МИД России.

Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов заявил послу, что «в Москве обратили внимание на прозвучавшие в последнее время высказывания японского руководства по проблематике мирного договора с Россией, в частности, о необходимости «добиться понимания» жителей южных Курил по вопросу о «переходе территориальной принадлежности островов к Японии», а также об «отказе от требования выплаты Россией компенсаций» в пользу Японии и бывших японских жителей за «послевоенную оккупацию островов».

«Кроме того, объявляется, что именно в 2019 году наступит «поворотный момент» в вопросе о мирном договоре», – отмечает МИД РФ.

«Главе японской дипмиссии было указано, что подобные высказывания грубо искажают суть договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса на основе Совместной декларации 1956 года, дезориентируют общественность двух стран относительно содержания переговоров», – говорится в сообщении.

«Такие заявления не могут быть расценены иначе как попытка искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, навязать другой стороне собственный сценарий ее урегулирования», – заявляет МИД РФ.

Позиция России неизменна: «решение проблемы мирного договора возможно в условиях создания качественно новой атмосферы в российско-японских отношениях, должно быть поддержано народами обеих стран и основываться на безусловном признании Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет Российской Федерации над южными Курильскими островами».

МИД России