В Франции обвинили «Russia Today» в поддержке протестов «желтых жилетов»

Правительство Франции заявило о поддержке «желтых жилетов» из-за рубежа, в частности, указывают на роль российской государственной телекомпании «Russia Today».

Французское правительство сообщило о том, что движение «желтых жилетов» получает поддержку из-за рубежа. Об этом заявил в среду, 9 января, в Париже пресс-секретарь кабинета министров Беньямин Гриву, передает «Deutsche Welle».

По его словам, некоторые демонстранты, проявляющие насилие, относятся к лагерю ультралевых, другие – к лагерю ультраправых. «Только из того, что кто-то надел желтый жилет, не следует, что он разделяет те же идеи», – подчеркнул Гриву.

Пресс-секретарь правительства, в частности, критично высказался по поводу освещения демонстраций российским телеканалом «Russia Today».

«Известно и одобрение протестов некоторыми инструментами пропаганды, которые я не хочу называть СМИ, такими, как «Russia Today», – сказал он, указав, что для некоторых демонстрантов это, напротив, «единственные свободные медиа».

Кроме того, Гриву обратил внимание на то, что некоторые члены правительства Италии открыто выразили моральную поддержку протестующим французам. В понедельник, 7 января, член правопопулистского движения «5 звезд», входящего в правящую коалицию Италии, Луиджи ди Майо высказал солидарность с демонстрантами в желтых жилетах. Их партнер в правительстве – правая партия «Лига», членом которой является глава МВД Маттео Сальвини, – осудила проявления насилия, однако в целом поддержала протесты.

Ранее правительство Франции решило ужесточить меры против «желтых жилетов».

Напомним, протесты во Франции начались 17 ноября после объявления о повышении налогов на топливо. Люди вышли на улицы, надев светоотражающие жилеты, отсюда и пошло название – «желтые жилеты». С тех пор похожие акции проводятся каждую неделю, и хотя число их участников сократилось.

Затем протесты, начавшиеся с недовольства повышением налогов на бензин, переросли в выступления против президента Эммануэля Макрона. В декабре президент Макрон пошел на ряд экономических уступок, однако уже в новогоднем обращении его тон изменился. Президент заявил, что правительство продолжит программу экономических реформ и «не будет давать никаких поблажек при обеспечении общественного порядка».

«Deutsche Welle»