Путин несет ответственность за потерю российского влияния в Украине, – Gazeta Wyborcza

Томос для Украины стал исторической катастрофой для Путина. Украина перестала быть тем, что Москва считала своей «канонической территорией» со времен Переяславской рады.

С 6 января у Украины официально есть своя полноправная и независимая от Москвы церковь. Это историческое поражение России, а для Владимира Путина – политическая катастрофа, которую он заслужил, пишет «Gazeta Wyborcza», напоминая о том, как Вселенский патриархат в Константинополе «вернул к жизни» Православную церковь Украины (ПЦУ), передав митрополиту Киевскому Епифанию скипетр и томос.

Издание пишет, что до этого времени единственной «канонической», то есть признанной в мире церковью в Украине была так называемая УПЦ Московского патриархата. Ее духовными конкурентами были УАПЦ и УПЦ Киевского патриархата, но ни одна из них не имела международного признания. И теперь именно эти конфессии образовали новую единую ПЦУ. Патриарх Константинопольский Варфоломей, который пользуется наибольшим авторитетом в православном мире, сделал ее законной, несмотря на все протесты Москвы.

Для верующих это очень важно, потому что все таинства, которые они получали от непризнанных кофессий в Украине, теперь приобретают особый духовный вес, отмечает издание. Теперь на фоне войны на Донбассе и оккупации Крыма украинцы постепенно будут переходить в «свою» церковь, отказываясь от той, которую контролирует Кремль. Это будет длительный, но неустанный, несмотря на сопротивление Москвы, процесс. Однако, создание ПЦУ имеет не только политическое или религиозное, но и большое историческое значение.

«Ведь Украина перестала быть тем, что Москва называла своей «канонической территорией». Кремль потерял то, что со времен Переяславской рады 1654 года считал своим. С точки зрения идеологии, господство России над соседней страной и ее народом закрепил приобретенный Петром Первым в 1686 году декрет Константинопольского патриарха, в котором определялось превосходство Москвы над украинским православием», – говорится в сообщении.

Отмечается, что автокефалия Украины – это конец старой концепции об изображении Москвы в качестве «третьего Рима», то есть всемирного центра христианской цивилизации. Это также фиаско для империалистической идеи Путина о так называемом «русском мире», который якобы должен объединить православных славян.

«Если бы сегодня правление Путина кончилось, он бы вошел в историю как неудачник, который сделал так, что из-под влияния его страны сначала вышла Грузия (добыча Екатерины II в 1783 году), которая когда-то была лояльной, а после войны 2008 года превратилась во врага Москвы. А теперь это сделала и Украина. Лишена этих «провинций», Россия перестает быть империей, а Путин, как бы его не демонизировали, может занять в истории своей страны место рядом с Михаилом Горбачевым, которого соотечественники обвиняют в развале СССР», – говорится в статье.

Издание отмечает, что именно Путин несет ответственность за потерю российского влияния. Потому что он привел империю к краху своим агрессивным подходом к соседям и военными авантюрами.

Напомним, что Православная церковь Украины была создана 15 декабря 2018 года на объединительном соборе УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и части УПЦ Московского патриархата.

«Gazeta Wyborcza»