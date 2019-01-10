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Зона "русского мира"

Экранное бесовство патриарха Кирилла. Детали работы киселевского агитпропа

Илья Мильштейн, «Грани.Ru»
10 января 2019

Гундяев дал большое интервью пропагандисту Киселеву. Давайте посмотрим, что из этого вышло…

Собственно, картинка в телевизоре сама по себе внушала ужасы и соблазны. Покои патриарха Московского и всея Руси, радушный хозяин в кадре, а напротив него – довольно-таки немелкий бес в обличье генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева. Такое нечасто увидишь, а только раз в году, когда эти двое встречаются в честь православного Рождества, пишет на страницах «Грани.Ru» Илья Мильштейн.

Однако год назад все-таки было не так страшно, хотя предстоятель тоже говорил о конце света – это вообще его конек. Но тогда на повестке дня были выборы Путина, и в беседе с тем же Киселевым глава РПЦ, выражая обеспокоенность развитием цифровых технологий и засильем гей-пропаганды в Европе, где гражданство предоставляют, вообразите, только ее восторженным потребителям, более всего сосредоточился на призывах к соотечественникам пойти и проголосовать. С этой задачей, как мы знаем, и патриарх и россияне неплохо справились.

Теперь ситуация иная, о чем человекообразный телеведущий сразу напомнил собеседнику: мол, свершилась «драма во вселенском православии», ПЦУ вышла из подчинения Москве, и как быть? Это задало тон всей беседе, в ходе которой Его святейшество позволял себе странные речи, как бы сравнивая президентов Украины и РФ и внезапно вопрошая Киселева: вы, интересовался, можете себе представить, что было бы, если бы президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин председательствовал на церковном Соборе, если бы он прямо говорил, кто должен быть избран? И хотя политически грамотный шоумен откликался в том духе, что это невозможно, зловещий образ епископа Шевкунова витал над покоями, ухмыляясь призрачно и повергая в трепет особо информированных телезрителей.

А потом, ближе к концу интервью, случилось то, что случилось. Журналист, апеллируя к прежним высказываниям патриарха, заговорил с ним про гаджеты, и Кирилла, что называется, понесло. Поразмышляв сперва о воздействии на людей жизненных удобств и удовольствий, аскетичный наш проповедник возвысил голос против всемирной сети.

Ибо оттуда, из интернета, из смартфонов и других электронных устройств, осуществляя контроль из одной точки, явится не кто-нибудь, но антихрист. Значит, сама по себе структура представляет опасность. И не должно быть единого центра, по крайней мере в обозримом будущем, если мы сами не хотим приблизить апокалипсис, заключил предстоятель.

Понятное дело, эти его предсказания уже растасканы на цитаты и прокомментированы в гаджетах, но до конца происшедшее, похоже, не осознано. Не осмыслен вот этот леденящий душу сюжет: демонический Киселев расспрашивает патриарха о том о сем, а тот ему задвигает про светопреставление.

Знаменитый журналист, который уже долгие годы подряд с сатанинским упорством и громадным успехом зомбирует подведомственное ему население, пытает Кирилла насчет гаджетов, и глава РПЦ извещает его и телезрителей о том, как некий управляющий из единого центра злоумышленник принесет человечеству гибель.

Пропагандист-орденоносец, изобретатель радиоактивного пепла эдак запросто калякает со Святейшим, и что же слышит в ответ?

Про тотальный контроль слышит и про несчастного подконтрольного индивидуума, который, вы только подумайте, оказывается полностью поглощен этой технологией. Глядит на картинку в паутине, внимая, допустим, мечущемуся по телестудии врагу рода человеческого, – и уходит в нее из жизни, из реальности, и все, и кранты. Не уйдешь из сети. Попался.

Время «ястребов». Противостояние России и НАТО

Получается, патриарх бесстрашно раскрывает нам глаза, не боясь находящегося рядом искусителя, но мы пока слепы. Он сурово и просто, разве что пальцем не указывая, обличает шайтана, но мы пока глухи.

Мы тупо рассматриваем на экране телевизора, компьютера, смартфона этих двоих, главного православного начальника и генерального директора, и содрогаемся, но не постигаем, отчего. А это бесконечно поучительное зрелище. Намеренно или невзначай, вольно или невольно Кирилл обличает Дмитрия, а вместе с ним себя самого – и целую эпоху глобального управляемого вранья. Эпоху, источающую запах серы.

Да и кто еще, по совести, если применить научный подход, без религиозного мистицизма и апокалиптических прозрений, лезет во все наши смартфоны, учреждая повальный контроль, – кроме руководства, его агитаторов и спецслужб. В каких радиодеталях заграничной сборки кроется чекистский черт, ежели не в наших.

Кого выслеживают, сажают и штрафуют за невосторженные репосты и прочие мысли вслух. Все это надо уразуметь, борясь с нечистым, и тут нельзя переоценить пользу от нашумевшего интервью Киселева с Гундяевым. Бог нам в помощь.

Илья Мильштейн, «Грани.Ru»

Tags: Дмитрий Киселев, Кирилл, пропаганда, Россия, РПЦ

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