Время «ястребов». Противостояние России и НАТО

Россия могла бы победить НАТО, но не путем создания новых видов вооружения и не продвигая армии к границам, а, наоборот, демонстрируя полное миролюбие.

«Владимир Путин помог НАТО выжить», – с таким утверждением выступил экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус на международной конференции в Дели, посвященной глобальному диалогу. Петреус назвал Путина «самым большим подарком» для НАТО после холодной войны. По его словам, именно благодаря политике российского президента США удалось восстановить свое влияние как гаранта мировой безопасности. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе отчасти согласен с отставным американским генералом.

Дэвид Петреус, четырехзвездный генерал, бывший командующий американскими силами в Ираке и Афганистане. Год проработал директором ЦРУ, но затем подал в отставку, вроде бы по причине внебрачной связи. Он был вынужден написать заявление на имя президента Обамы, и глава государства его подписал. Теперь генерал находится в отставке – самое время выступать на разных конференциях по безопасности.

В принципе, он не сказал ничего нового и оригинального, однако это высказывание, что называется, зацепило. Президент Владимир Путин, по его словам, является «самым большим подарком для НАТО со времен окончания холодной войны». По словам Петреуса, приход Путина к власти вдохнул в НАТО «новую жизнь».

Кроме того, по мнению отставного генерала, нынешний российский лидер помог и Америке усилить свое влияние в Старом Свете. Иными словами, Европа испугалась растущей российской мощи и бросилась к США за помощью, и эта помощь поступает. Начиная с 2014 года, Вашингтон последовательно наращивает численность своих войск на континенте. Более того, в 2018-м Трамп объявил о создании собственных космических сил в противовес России и Китаю. Гонка вооружений уже вовсю идет.

Что же касается НАТО, достаточно вспомнить, что еще в 2011-2012 годах организация усердно пыталась найти себя, например, занимаясь доставкой гуманитарной помощи или борьбой с сомалийскими пиратами. Придумали в итоге операцию в Ливии. Но, в целом, было заметно, что еще чуть-чуть и неизбежно возникнет вопрос о дальнейшем существовании альянса.

И вот случился 2014 год и все последующие за ним события, и НАТО снова на коне, равно как и так называемые «ястребы» по обе стороны океана. Теперь у них есть повод просить новые миллиарды на оборону.

То есть, иными словами, победить НАТО можно было, не создавая новые вооружения и не продвигая армии к границам, а, наоборот, демонстрацией миролюбия. В этом случае все попытки северного альянса расшириться на восток просто бы захлебнулись, пускай, и не сразу.

Можно было бы применить такую тактику на каждый их агрессивный выпад – отвечать миролюбием. Западный налогоплательщик не в восторге от перспективы платить деньги ненужной организации, которой не с кем воевать, и НАТО бы «закрылось» совсем.

По крайней мере, сложно припомнить, чтобы президенту Путину еще в 2013 году задавали вопрос о перспективе ядерной войны. Но в итоге случилось то, что случилось.

Возможно, по-другому было нельзя, хотя вопрос этот более чем спорный. Но, в любом случае, в словах бывшего директора ЦРУ есть большая доля правды. С ним можно согласиться, пускай и отчасти.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»