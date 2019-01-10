Российский спутник системы обнаружения баллистических ракет сгорел в атмосфере

Сгоревший в верхних слоях атмосферы аппарат «Космос-2430» предназначался для отслеживания ракетных стартов с континентальной части США.

Российский спутник «Космос-2430», который входил в систему раннего обнаружения стартов баллистических ракет с континентальной части США («Око»), сошел с орбиты и сгорел в атмосфере, сообщает «Deutsche Welle».

О том, что спутник «прекратил свое существование 5 января 2019 года», свидетельствует справка на сайте N2YO.com, предоставляющем в режиме реального времени данные РЛС слежения за спутниками. Интернет-ресурс использует сведения Space Track, полученные US Space Surveillance Network – американской сетью станций наблюдения за космическим пространством, управляемой Космическим командованием ВВС США.

В воскресенье, 6 января, Radio New Zealand сообщило, что в небе над новозеландским островом Северный в течение нескольких минут можно было наблюдать ярко светящийся объект. Как предположил профессор Оклендского университета Ричард Истер, речь, вероятно, шла о «фрагментах российского военного спутника».

Фотографии объекта размещали и пользователи соцсетей.

Haha! My tweet got used by RNZ- making for perhaps the first time a story there has included the words ‘buzzzz out’ 🤣🤣🤣https://t.co/YnLcSkUqXC — Simon Pound (@simon_pound) January 6, 2019

«Космос-2430» был выведен на орбиту ракетой-носителем «Молния-М» со стартовой площадки №16 космодрома Плесецк в Архангельской области в октябре 2007 года. Он был принят на управление средствами Главного испытательного центра испытаний и управления космическими средствами имени Германа Титова.

По данным российских СМИ, сейчас Россия формирует новый космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении. Так, в ноябре 2015 года был запущен спутник «Тундра», способный определить вероятный район ракетного поражения.

Напомним, в конце декабря прошлого года Россия заявила об испытании «неуязвимой для ПВО» ракеты.

11 октября 2018 года с космодрома Байконур РФ неудачно запустила ракету «Союз МС-10», которая должна была доставить новых космонавтов (космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг) на Международную космическую станцию. Во время полета ракеты произошла авария носителя, после чего экипаж в спускаемой капсуле приземлился в степи Казахстана.

В конце августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж установил, что ее причиной стала микротрещина в отсеке космического корабля «Союз МС-09», появившаяся при сборке. Изначально причиной появления трещины называли попадание метеорита, Но, как позже выяснилось, сотрудник, допустивший халатность при сборке, скорее всего, заделал трещину клеем, поэтому ее не обнаружили во время проверки корабля перед запуском, и она не давала о себе знать первые два месяца орбитального полета. В «Роскосмосе» заявили, что «Союз» могли повредить американцы.

«Deutsche Welle»