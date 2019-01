Российский спутник системы обнаружения баллистических ракет сгорел в атмосфере

Сгоревший в верхних слоях атмосферы аппарат «Космос-2430» предназначался для отслеживания ракетных стартов с континентальной части США.

Российский спутник «Космос-2430», который входил в систему раннего обнаружения стартов баллистических ракет с континентальной части США («Око»), сошел с орбиты и сгорел в атмосфере, сообщает «Deutsche Welle».

О том, что спутник «прекратил свое существование 5 января 2019 года», свидетельствует справка на сайте N2YO.com, предоставляющем в режиме реального времени данные РЛС слежения за спутниками. Интернет-ресурс использует сведения Space Track, полученные US Space Surveillance Network – американской сетью станций наблюдения за космическим пространством, управляемой Космическим командованием ВВС США.

В воскресенье, 6 января, Radio New Zealand сообщило, что в небе над новозеландским островом Северный в течение нескольких минут можно было наблюдать ярко светящийся объект. Как предположил профессор Оклендского университета Ричард Истер, речь, вероятно, шла о «фрагментах российского военного спутника».

Фотографии объекта размещали и пользователи соцсетей.

