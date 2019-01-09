Курилынаши. Как премьер Японии протроллит Путина референдумом

Владимиру Путину придется ответить, почему «референдум» в Крыму – это хорошо, а на Курильских островах – плохо.

Глава японского правительства Синдзо Абэ перед встречей с российским президентом Владимиром Путиным, которая должна состояться в Москве 21 января, сделал ход конем – в интервью телеканалу Asahi заявил о том, что жители Северных (Курильских) островов должны сами решить вопрос об их территориальной принадлежности, пишет на страницах «Деловой Столицы» Владислав Гирман.

То есть переходить под управление Токио или остаться в составе РФ. Иначе спор, по мнению Абэ, решить не удастся, а следовательно, и тема мирного договора продолжит висеть в воздухе.

Прямо о проведении референдума премьер не говорил, но и одного намека на этого оказалось достаточно, чтобы возбудить говорящих голов в РФ. Так, сенатор Франц Клинцевич назвал «слухи и разговоры» относительно референдума на Курилах «несостоятельными», поскольку, мол, оккупация Москвой островов законна.

А член комитета российской Госдумы по международным делам Антон Морозов подчеркнул: «Никаких референдумов и опросов на территории Курильских островов никто проводить не будет». И напомнил: Кремль хочет подписания мирного договора безо всяких условий. Что еще в сентябре предложил Абэ Путин. Но японская сторона, естественно, такой подход отвергла, поскольку для Токио мирный договор и курильский вопрос связаны и должны быть решены единовременно. Допускаются лишь оговорки или небольшие компромиссы.

Один из них, к примеру, по данным Yomiuri Shimbun, заключается в том, что делегация Японии во время переговоров может отказаться от взаимных прав на требование компенсаций за острова, и правительство эти компенсации бывшим жителям островов может выплатить самостоятельно. А почему бы и нет? Это небольшая цена, если удастся, наконец, заключить мирное соглашение и решить территориальный спор.

Токио даже может согласиться на возвращение не четырех, но двух территорий – Шикотана и группы островов Хабомаи. Итуруп и Кунашир – пока не трогают. Ведь именно такая позиция закреплена в Советско-японской декларации 1956 года, прекратившей состояние войны между странами. И она актуальна, поскольку, как сообщил в ноябре Абэ, стороны договорились об ускорении переговоров по мирному договору как раз на основании этого документа.

Как и почти 60 лет назад, камнем преткновения вновь являются США. Тогда, после подписание японо-американского договора о безопасности 1960 года, Москва отказалась от передачи островов. И сейчас Кремль требует гарантий отсутствия на островах американских военных баз. Токио пытается этот угол сгладить, но безуспешно – россияне тащат на острова свои «Балы» и «Бастионы».

Соответственно, Абэ усиливает давление перед визитом в Москву. Причем не только поэтому. Как известно, 30 апреля этого император Акихито отречется от престола. Новым императором станет старший сын Нарухито. В Японии начинается новая эра.

А новую эру лучше всего начинать с великих свершений. И точка, или хотя бы жирная запятая в Курильском вопросе стала бы такого рода свершением – достижением кабинета Абэ. Премьер же демонстрирует готовность этого добиться. Даже дал 6 января соответствующую клятву на могиле своего отца Синтаро Абэ, министра иностранных дел (1982-1986 гг.), как и сын, активно занимавшегося этим вопросом. «Я каждый день буду делать все возможное, клянусь перед могилой выполнять свои обязанности», – цитирует премьера NHK.

Абэ настроен решительно. Токио уже надоели постоянные отговорки и увертки Кремля. Так почему бы, собственно, не говорить с Россией на понятном ей «гибридном» языке? И референдум, точнее даже намек на референдум, прекрасно подходит для этой цели.

Это качественный троллинг Путина японским премьером. Синдзо Абэ как бы говорит российскому президенту: «Вот, вы говорите, Крымваш, да? Говорите, что законно все было, волеизъявление граждан – и точка? Так давайте и мы с вами поставим точку в нашем вопросе – проведем референдум на спорных островах. Не хотите? А почему? Ваши исконные земли? Ну, у наших историков по этому поводу иное мнение».

Таким образом премьер Японии поставит Путина в неудобное положение – ему придется или как-то отвертеться, или всем объяснить, почему по результатам «референдума» оккупация Крыма – хороша для России, а плебисцит на Курилах – нет. Однако Кремль, естественно, на плебисцит не согласится, поскольку тогда вновь станет ребром вопрос оккупации украинского полуострова. Не дома, конечно.

Внутри РФ большинство прекрасно знает – «все наше»: и Крым, и Курилы, и Финляндия, и Балтия, и Аляска с Калифорнией, и Марс. Хотя… Когда социологи «Левада-Центра» с 22 по 28 ноября проводили опрос о передаче Японии Курильских островов, то немного разъяснили, к чему это приведет – острова отдаются не за просто так, а в обмен на укрепление экономических отношений.

И, о чудо, впервые с 1992 года передачу островов Токио допустили больше 12% – 17%. Не 146%, конечно, но цифра более чем показательна. Все дело в постановке вопроса, а определенное понимание перспективы в российском обществе присутствует.

Да, широкой поддержки нет. Даже среди большей части так называемых оппозиционеров, ратующих за справедливость. Например, против высказывался Алексей Навальный.

Исключением можно назвать Гарри Каспарова, который 4 января опубликовал комментарий по этому вопросу. Он, в частности, заметил, что Крым – не спорная, а захваченная территория. При этом поддержал соблюдение вышеупомянутой декларации 1956 года и призвал отдать Японии, правда, часть территории.

«А тем горлопанам, которые кричат о «референдуме» в Крыму, хочется предложить провести референдум на Курилах по поводу присоединения к Японии. Результат для них может быть неожиданным… А можно и в Кенигсбергской губернии провести аналогичный референдум», – добавил Каспаров.

С другой стороны, памятуя об окнах Овертона, отметим: идея референдума – это мина замедленного действия для Кремля. Ведь вероятный плебисцит – не такая уж крамольная идея. Не только с точки зрения истории, но и исходя из экономических и социальных факторов.

Россияне, проживающие на островах, благодаря программам безвизового обмена имеют возможность сравнивать – как живется им, пусть и на отшибе, но под управлением Москвы, и как живут соседи, глядеть на японские города и высокий уровень жизни, социальных норм, технологий и т.д. Учитывая, что холодильник в РФ уже начал побеждать телевизор, уровень поддержки референдума на Курилах может сильно возрасти, в особенности если Токио предложит еще больше соблазнительных плюшек.

И кто знает, может, там и в самом деле дойдет до плебисцита. Причем не по крымскому сценарию – на избирательных участках обойдется без вежливых самураев, прикидывающихся ронинами. И хотя закончится это показательным судом за сепаратизм, работы ФСБ прибавится: пример окажется заразительным.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»