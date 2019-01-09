России обещали тяжелый год. Катастрофы и жертвы неизбежны

2019 год начался с трагедии в Магнитогорске. Версий частичного обрушения жилого дома озвучивалось несколько – от теракта до заговора неких сил.

Но Следственный комитет называет приоритетной версию взрыва бытового газа. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что здесь нет ни мистики, ни конспирологии. Причиной событий стала рядовая российская действительность.

Нам обещали тяжелый год. Но никто не мог предположить, что прогнозы начнут сбываться так скоро. 31 декабря 2018-го в 6 утра по местному времени в Магнитогорске частично обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома № 164 на проспекте Карла Маркса. В результате погибли 39 человек.

В город прибыл Владимир Путин и большой десант силовиков. На следующей день, 1 января, в центре города взорвалась маршрутка. Оперативная версия все та же – газ. Однако в соцсетях пишут про полицейских с пистолетами, и что вроде бы хлопки были похожи на выстрелы.

Позже известный уральский ресурс «Знак.ком» со ссылкой на источники в силовых структурах озвучивает версию, что на самом деле в городе был теракт. Квартиру в доме №164 снимал мигрант из средний Азии, незадолго до трагедии он съехал, и что в газели ликвидировали террористов – троих, четвертый скрылся.

И затем появляется совсем интересная история про бомжа, который якобы достал из помойки мобильник, который на самом деле был ключом к детонатору, а героический товарищ без определенного места жительства чудесным образом обезвредил бомбу и спас еще тысячи жизней в торговом центре.

Тем временем общественность вовсю обсуждает самолет Грефа, который прилетел за спасенным мальчиком. Затем внимание переключается на шубы министра здравоохранения Вероники Скворцовой.

Тем временем журналисты выясняют, что на самом деле квартиру снимал не мигрант-таджик, а жительница того же дома. И если это теракт, никто не берет за него ответственность. Тем не менее, следствие засекречивают, хотя силовики утверждают, что следов взрывчатки не обнаружено.

Политики с каждым днем все меньше и меньше. Разворот на умышленный заговор неких сил также не выдерживает никакой критики. Очень похоже, что версию про террористов вбросили специально. Да и как по-другому – откуда она могла бы еще взяться?

Что же в сухом остатке? Пена постепенно сходит, и мы возвращаемся в обычные российские реалии.

Теперь статистика: только за прошлый год в России произошло по меньшей мере 13 случаев, когда взрывался бытовой газ. Если брать последние лет пять, просто не хватит времени все перечислять.

Но подъезды рушились достаточно часто. Это было и в Москве, Ярославе, Архангельске и других городах. Такое бывает и за границей. Мы не одиноки, но у нас это слишком часто. Рецепта, как этого избежать, пока власть предложить не может. Разве что вообще запретить газоснабжение жилого сектора.

Что касается истерии – это естественно, когда такое случается, – существует такая вещь как общественный психоз. А почему он возникает? Потому что в обществе не все в порядке, да и в экономике и ЖКХ тоже.

Хотелось бы, чтобы эти проблемы решались, но это происходит не всегда. Зато мы делаем гиперзвуковые ракеты, строим мосты в Крым и самый большой военный храм. Но это, как говорится, совсем другая история.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»