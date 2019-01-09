В суде Амстердама завершились слушания по делу «Нафтогаза» против «Газпрома»

В ближайшие месяцы суд должен вынести свой вердикт по данному делу.

В Высоком суде Амстердама прошли слушания по делу «Нафтогаза» против России. Украинская компания пытается добиться принудительного взыскания активов «Газпрома», которые были арестованы в Нидерландах, сообщил об этом исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко.

В Facebook Витренко сообщил, что решение суда ожидается в течение нескольких месяцев.

«Нафтогаз» хотел арестовать в Нидерландах принадлежащие «Газпрому» акции South Stream Transport B.V. (оператор строящегося «Турецкого потока»), Gazprom Achim B.V., Gazprom EP International B.V., Gazprom Finance B.V., Gazprom Sakhalin Holdings B.V., Blue Stream Pipeline Co. B.V. (оператор «Голубого потока») и Gazprom Holding Cooperatie U.A.

Закінчилися слухання в Високому суді міста Амстердам щодо виконання рішення арбітражу по транзитній справі, зокрема… Опубліковано Yuriy Vitrenko Середа, 9 січня 2019 р.

Суд Амстердама одобрил арест 30 мая, однако «Нафтогаз» преуспел лишь в случае Blue Stream Pipeline Co.

Аресту имущества нидерландских компаний и обращению на него взыскания мешает то, что «Газпром» не владеет ими напрямую.

Напомним, 28 февраля 2018 года Арбитраж Торговой палаты Стокгольма частично удовлетворил требования «Нафтогаза» по спору с «Газпромом» и постановил, что российский холдинг должен возместить украинской компании $4,63 млрд за непоставку газа по заключенному между ними транзитному договору (суд признал, что российская компания подавала газ для транзита в Европу в меньшем объеме, чем это было предусмотрено договором).

С учетом задолженности «Нафтогаза» за уже поставленный газ «Газпром» должен заплатить $2,56 млрд плюс проценты.

«Украинско-Российское обозрение»