В России операторов связи хотят обязать хранить данные исключительно на российском оборудование

Минкомсвязи предложило обязать операторов связи использовать для хранения пользовательского трафика только отечественное оборудование. Разработкой подобного оборудования занят «Ростех».

Минкомсвязи представило поправки к правилам хранения пользовательского трафика в соответствии с «законом Яровой». Ведомство настаивает на том, что операторы связи должны хранить данные только на отечественном оборудовании, следует из проекта поправок, размещенных на портале нормативных правовых актов, передает «РБК».

В соответствии с текстом документа, оборудование, устанавливаемое для хранения пользовательского трафика, должно иметь заключение о том, что оно было произведено на территории России.

РБК отмечает, что в 2017 году авторы инициативы об отсрочке исполнения «закона Яровой» указывали, что «прибыль от продажи оборудования хранения данных будет находиться у иностранных производителей, которые не уплачивают российский налог на прибыль».

Причиной этого член Совета Федерации Антон Беляков называл то, что отечественная промышленность не обладает необходимыми мощностями для производства подобного объема оборудования, что приведет к закупкам в больших объемах готовых решений у зарубежных производителей. Несмотря на то что проект отсрочки действия «закона Яровой» был положительно воспринят в правительственной комиссии, возражения появились у ФСБ.

В декабре 2017 года стало известно, что над созданием системы хранения данных (СХД), предусмотренной «законом Яровой», работает госкорпорация «Ростех» совместно с «дочкой» — Национальной компьютерной корпорацией (НКК). В марте 2018 года партнеры сообщили, что технические испытания системы прошли успешно.

В соответствии с «антитеррористическими поправками» депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова, операторы связи и организаторы распространения информации в интернете (ОРИ — мессенджеры, сервисы электронной почты) обязаны хранить записи звонков и переписку пользователей до полугода.

Метаданные (информация о фактах коммуникации) должны будут храниться операторами связи в течение года, а ОРИ — в течение трех лет. По оценкам РСПП, в рамках закона крупным операторам связи придется хранить по 20 эксабайт информации, что требует больших объемов специализированного оборудования.

В результате затраты на реализацию закона, по версии РСПП, должны составить порядка 10 трлн руб. Это, указывали в комиссии РСПП, повлечет удорожание услуг связи и повышение уровня инфляции.

Так называемый закон Яровой вступил в силу 1 июля 2018 года. Однако уже к концу июля стало известно, что его исполнение интернет-компаниями задерживается из-за отсутствия разъясняющих его подзаконных актов.

«РБК»